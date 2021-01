Molto si è detto sulle conseguenze della separazione coniugale, sull’assegnazione della casa e sulle relative spese. C’è però un caso particolare, frequente ma meno discusso. Anche in questo caso i coniugi non pagano l’IMU: quando occupano due case. Si tratta del caso in cui siano separati solo di fatto. Quasi ogni separazione comincia con una separazione di fatto. Uno dei due coniugi esce di casa per porre fini ai litigi. Finchè non interviene il Giudice, almeno con i provvedimenti temporanei, la separazione non è ufficializzata. Si parla in questo caso semplicemente di separazione di fatto. Finchè i coniugi vivevano insieme, la casa familiare era esonerata dal pagamento dell’IMU come prima casa. Adesso, però, uno dei due si trasferisce in un’altra abitazione ed i coniugi, di fatto, occupano due case prima che la situazione sia sancita dal provvedimento giudiziale di separazione.

Si possono fissare i seguenti punti. La casa familiare è esonerata dal pagamento dell’IMU. Per usufruire dell’esenzione dall’IMU occorre che entrambi i coniugi abbiano la residenza in quell’immobile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Anche in questo caso i coniugi non pagano l’IMU

Dopo la separazione di fatto non c’è più il requisito della residenza comune. Secondo le interpretazioni più severe entrambi i coniugi dovrebbero pagare l’IMU sull’abitazione in cui vivono. Questo perché se uno solo dei due cambia residenza viene meno il requisito dalla casa familiare intesa come abitazione comune. In realtà la Corte di Cassazione ha adottato una soluzione logica e pratica. Ha affermato che il separato di fatto che è rimasto a vivere nella casa ex familiare, è comunque esonerato dall’IMU. Addirittura la Cassazione riconosce l’esenzione dall’IMU anche se il coniuge rimasto nella casa familiare non ha i figli con sé. Soprattutto questa ultima previsione rende la sentenza veramente innovativa.

La Corte sottolinea che ai fini IMU è rilevante il concetto di abitazione principale. Invece per quanto riguarda il matrimonio si parla di residenza comune della famiglia. L’esonero dall’IMU è previsto per l’abitazione principale, sempre ed in ogni caso. Sia per le famiglie che per i single. Quindi qualunque soggetto ha diritto a non pagare l’IMU sulla sua abitazione principale. Che sia single, convivente o separato di fatto. Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza 24294 del 3 novembre 2020.