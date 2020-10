Vediamo, in quest’articolo, come andare dallo psicologo anche se non si ha una grande disponibilità economica.

La pandemia di coronavirus, infatti, ci ha fatto rivalutare l’importanza delle piccole cose. Una su tutte è quanto sia importante il proprio benessere mentale.

Se la quarantena vi ha provati psicologicamente e sentite ancora gli strascichi di quel periodo, non dovreste lasciar correre. È, infatti, possibile prendersi cura di sé senza gravare economicamente sulla famiglia o senza svenarsi il portafoglio.

Vi spiego, dunque, come andare dallo psicologo anche se non si ha una grande disponibilità economica.

ASL

La modalità di accesso a un aiuto psicologico tramite l’Azienda Sanitaria Locale varia di regione in regione. È necessario, quindi, informarsi con cura per capire bene cosa fare. In alcuni casi, è possibile accedere con la prescrizione del vostro medico di base. In altri, si può andare semplicemente su prenotazione o pagando un ticket che può arrivare fino ai 20 euro. Si può prenotare un ciclo di sei sedute rinnovabili ad un prezzo fisso che si aggira sui 38 euro.

Consultori

Diversi consultori offrono un servizio per incrementare il benessere mentale dei cittadini. Generalmente, queste strutture si occupano di problemi legati all’affettività, alla sessualità e alla famiglia. Ma offrono anche molte altre opzioni.

Associazioni

Sono nate diverse associazioni che hanno come obiettivo rendere la psicoterapia più accessibile per tutti. Una di queste è Jonas, fondata da Massimo Recalcati. Questa realtà si occupa soprattutto di problemi legati al mondo dei giovani. E ciò proprio per le caratteristiche di questa fascia di età. Infatti, i ragazzi sono impossibilitati ad accedere a cure psicologiche senza il consenso della propria famiglia. Ne esistono diverse sedi in giro per l’Italia.

