Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli occhiali spesso subiscono modificazioni. Può succedere per colpa di una botta, o semplicemente perché si usano molto, ma quasi tutti gli occhiali prima o poi si allargano e tendono a scivolare. Questo non solo risulterà molto scomodo e fastidioso, ma priva gli occhiali della sua funzione principale, cioè quella di far vedere correttamente. Le possibilità per porre rimedio a questo problema sono quindi due: recarsi da un ottico o provare ad apportare qualche semplice ma utile modifica a casa. Vediamo come aggiustare gli occhiali da vista quando si allargano.

Modifiche sul ponte

Le zone sulle quali possiamo agire sono essenzialmente due: il ponte e le aste. Dedichiamoci ora alla prima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La zona del ponte può essere soggetta a modificazioni solo se presenta i naselli. Questi infatti solitamente sono cuscinetti morbidi montati su un filo metallico modellato. La parte metallica può facilmente deformarsi e quando ciò accade gli occhiali risultato storti rispetto al nostro viso. Possiamo facilmente ovviare a questo problema con un paio di pinzette. Bisogna solamente dare la stessa forma ai naselli, che potranno essere allargati, stretti, alzati o abbassati a seconda delle nostre necessità.

Modifiche sulle aste

I metodi per aggiustare gli occhiali da vista quando si allagano non sono però terminati. Possiamo infatti agire anche sulle aste in due maniere diverse.

Prima di tutto se l’asticella risulta eccessivamente morbida possiamo stringere la vite che la collega alla parte frontale degli occhiali. Per farlo abbiamo bisogno di un piccolo cacciavite della grandezza adatta. Questo renderà l’asta più stabile, permettendo agli occhiali di stare fissi sul nostro volto.

Possiamo però anche agire sull’asta stessa, sia metallica sia in cellulosa. Dobbiamo prima controllare se le aste sono parallele e possiamo farlo semplicemente appoggiando gli occhiali su un piano. Se però queste risultano uguali ma gli occhiali sono comunque storti sul nostro viso, il problema allora risiede in una differenza di altezza delle nostre orecchie. In questo caso quindi le aste devono adattarsi alla conformazione del nostro volto e la loro altezza deve essere diseguale. Anche la parte terminale dell’asta, quella che si piega dietro l’orecchio, non deve risultare né troppo stretta né troppo larga e nemmeno corta o lunga.

Come aggiustare gli occhiali da vista quando si allargano

Nel caso delle aste metalliche possiamo cambiare la loro altezza o la piegatura semplicemente con le mani o con un paio di pinze. Nelle aste in cellulosa invece possiamo scaldare il materiale o con dell’acqua calda o con un fon. Attenzione però a non esagerare, o potremmo sciogliere o rovinare i nostri occhiali!

Infine ricordiamoci che tutti i movimenti e le modifiche devono essere fatte attentamente, con cura, lentamente e poco per volta, per evitare di commettere danni.