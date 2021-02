Esiste la possibilità di accedere alla pensione anticipata senza il requisito anagrafico, ma solo con i contributi accumulati nella carriera lavorativa. La condizione per poter presentare domanda e accedere finalmente alla pensione, è aver maturato una determinata anzianità contributiva. Inoltre, per le donne, sono richiesti meno contributi. Analizziamo nel dettaglio come accedere alla pensione anticipata solo con i contributi, diversi tra uomini e donne.

I requisiti diversi tra uomini e donne

La pensione anticipata è stata introdotta dalla Riforma Fornero (Decreto Legge n. 201/2011 all’articolo 24). Questa Riforma definita “lacrime e sangue”, inizialmente prevedeva una penalizzazione sull’assegno pensionistico e un limite di età di 62 anni. La misura era considerata troppo restrittiva, e nella Legge di Bilancio 2017 la penalizzazione e il requisito anagrafico furono aboliti. Lasciando solo il requisito contributivo diverso tra uomini e donne.

La pensione anticipata è soggetta all’adeguamento all’aspettativa di vita e, quindi, prevede un aumento del requisito contributivo. Dal 2019 gli adeguamenti sono sospesi fino al 31 dicembre 2026, come riporta la circolare INPS n. 11/2019. Quindi, fino a tale data i requisiti richiesti rimarranno invariati.

Come accedere alla pensione anticipata solo con i contributi, diversi tra uomini e donne

Possono accedere alla pensione anticipata i lavoratori iscritti all’AGO, alle gestioni speciali dei lavoratori

autonomi, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, alla Gestione Separata INPS. Unico requisito richiesto:

a) per le donne: 41 anni e 10 mesi di contributi;

b) per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi.

Possono accedere con questi requisiti i dipendenti del settore privato, pubblico e autonomo. Inoltre, per poter accedere alla pensione bisogna attendere una finestra mobile di tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. Nei tre mesi di attesa il lavoratore può optare per continuare a lavorare, oppure, attendere i tre mesi senza percepire né la pensione né la retribuzione.

L’assegno con la pensione anticipata non subisce penalizzazione. Si calcola con il sistema misto che include, in base al fattore temporale dei contributi, il calcolo con il sistema retributivo e il sistema contributivo.

La domanda di pensionamento può essere presentata online direttamente tramite il sito INPS con le credenziali di accesso, o tramite Contact center al numero 803 164, o tramite patronato.