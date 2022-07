L’estate è la stagione perfetta per curare il proprio giardino al meglio. Molti si domandano come fare, avendo però poca esperienza in materia. Un bel giardino curato è un vanto anche con i vicini e può regalare tantissime soddisfazioni. Per rendere il proprio angolo verde un piccolo capolavoro non occorrono cose particolari. Non serve neanche spendere soldi con giardinieri e opere costose. Bastano un po’ di manualità, buona volontà e voglia di mettersi in gioco. Tutti possono fare meraviglie, con poche semplici mosse.

Ecco come abbellire il giardino senza spendere centinaia di euro e avendo comunque stupendi risultati. Anzitutto, va deciso come trattare il giardino. Un esempio classico è l’installazione di un sistema d’irrigazione. Bisogna valutare la grandezza dello spazio e, se si può, collegare tutto con dei tubi di polietilene. I tubi per l’irrigazione dovrebbero variare in passo e lunghezza, a seconda della superficie da annaffiare. In vendita ci sono dei comodissimi kit economici che funzionano alla perfezione e hanno già tutto l’occorrente all’interno. Non bisogna dimenticare l’installazione di una piccola centralina multifunzione. Questo oggetto sarà il ‘cervello’ dell’impianto e si potrà usare per programmare i vari interventi, sia come orario che come zone. Con poche ore di lavoro ci si può dimenticare per sempre dell’incombenza dell’irrigazione.

Come abbellire il giardino di casa spendendo poco con alcune utili idee

Ovviamente, con un bello spazio a disposizione si possono mettere in atto diverse idee simpatiche. Cespugli e arbusti bassi sono perfetti per dei decori economici e d’impatto, soprattutto all’esterno. Negli spazi verdi interni, invece, un’idea alla moda e di grande impatto è quella del giardino zen. Basta veramente pochissimo per creare un piccolo angolo di paradiso e pace proprio dentro casa.

Gerbere e gerani sono piante molto utilizzate in questi progetti, anche perché costano poco e sono molto piacevoli. Chi non ama lo stile zen può realizzare semplicemente un piccolo giardino interno, di quelli che si vedono spesso nelle spa. Alcune pietre come base, lastroni grezzi per creare i giusti spazi e piante grasse. Massimo rendimento con il minimo sforzo, visto che servirà anche pochissima manutenzione. A proposito di pietre, possono essere un’aggiunta molto sapiente a qualunque giardino, sia interno che esterno.

Sfruttando anche le rampicanti e la loro bellezza naturale è possibile creare degli spazi originali ed eleganti. Perfino un lato della casa può diventare un giardino meraviglioso, sempre con pochissima spesa. Basta organizzare meglio lo spazio e utilizzare le giuste piante ornamentali. Le palme Bacris, per esempio, sono abbastanza economiche e hanno un forte impatto visivo!

