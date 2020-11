Ormai da alcuni anni è facile vedere per le strade persone che inalano il vapore dalle sigarette elettroniche. Iniziata come una moda passeggiera, questa abitudine si è sempre più diffusa. E sembra aver aiutato alcuni fumatori ad abbondonare le sigarette “classiche”.

Ma siamo veramente sicuri che le sigarette elettroniche siano meno dannose delle originali? Nonostante sussistano delle ricerche che sembrano suggerire di si, molte cose sono ancora da chiarire.

Come funzionano le sigarette elettroniche?

Le sigarette elettroniche sono in realtà degli strumenti che permettono di inalare dei vapori. E ricordano le sensazioni proprie della consumazione di tabacco. La sensazione di consumo del tabacco è conseguente all’aspirazione di vapore impregnato di sostanze aromatiche.

Inoltre, è possibile inalare, attraverso tale vapore, quantità di nicotina più o meno alte. L’assenza di combustione del tabacco sembrerebbe preservare i fumatori da tutte le conseguenze per la salute ad esse correlate. Si pensi, in particolare, alla presenza del catrame. Profondamente nocivo per i polmoni.

Mentre, quindi, sembrano da escludere queste tipologie di problemi, ve ne sono altre potenziali che sembrerebbe vadano ancora indagate.

Siamo veramente sicuri che siano meno dannose delle originali?

Le problematiche maggiori sembrerebbero relate al riscaldamento del vapore e agli aromi. In particolare, mentre il vapore in sé non sembrerebbe essere pericoloso, lo stesso non è certo per le modalità di riscaldamento dello stesso.

Secondo quanto riportato dall’AIRC nella fase di riscaldamento potrebbero formarsi , infatti, delle sostanze tossiche per l’uomo. Allo stesso tempo, è importante notare che sembra non siano ancora state fatte delle ricerche appropriate sugli aromi utilizzati in questi dispositivi.

Detto questo, è importante dire che il mondo scientifico sembra per lo più concorde nell’affermare che gli inalatori siano meno dannosi delle normali sigarette. Tuttavia è importante sottolineare che che la stessa comunità sembra richiedere ulteriori indagini. In particolare sugli aromi e sulle modalità di riscaldamento del vapore stesso.

Abbiamo cercato, dunque, di dare una risposta al quesito iniziale: siamo veramente sicuri che le sigarette elettroniche siano meno dannose delle originali?