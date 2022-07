Le nostre capacità e potenzialità potrebbero essere bloccate. In alcuni casi il fatto di non riuscire a fare qualcosa o non raggiungere i risultati sperati è dovuto all’ansia.

Questo stato ci chiude in una bolla, come se non riuscissimo a reagire nel modo giusto affrontando la vita di petto.

L’ansia a volte ci fa sentire isolati e incompresi, anche perché i malesseri psicologici sono i più difficili da comprendere e analizzare. Non basta o non serve assumere dei farmaci. Potrebbe essere sufficiente riuscire a dominare se stessi. Ma non è facile.

Combattere l’ansia definitivamente e trasformarla in forza è facile

Vincere l’ansia significa liberare se stessi. Sentirsi quotidianamente schiacciato dagli eventi ordinari o essere sempre preoccupati anche quando non c’è un valido motivo potrebbe indicare un disturbo d’ansia.

Quella che dovrebbe essere una nostra alleata per affrontare i momenti difficili, potrebbe diventare una nemica. La qualità della vita in questo caso peggiora notevolmente. Stanchezza, irritabilità, insonnia o rigidità muscolare potrebbero essere i primi campanelli d’allarme.

Pian piano ci si accartoccia di fronte agli eventi. È come un rotolare verso il basso continuo e inesorabile, uno stato al quale sembra che ci si abitui ma che porta ad immobilizzarci.

Bisogna reagire e riprendere in mano la propria vita.

La meditazione potrebbe essere un grande aiuto. Consente di focalizzare l’attenzione su i problemi reali, allontanando i pensieri negativi ingiustificati. Potremmo analizzare i vari aspetti delle nostre giornate prendendoli in considerazione singolarmente. Acquistiamo un’agendina da portare sempre con noi, dove appuntare le sensazioni negative e quelle positive. Rileggere ciò che si è scritto potrebbe aiutare ad avere un’ottica più realistica e meno ansiogena sugli accadimenti quotidiani.

Come comportarci di fronte ad un attacco

Fare movimento migliora il tono dell’umore e fa scaricare lo stress accumulato. 30 minuti al giorno potrebbero essere un toccasana e agevolare un sonno ristoratore. Per combattere l’ansia definitivamente e trasformarla a nostro vantaggio potremmo iniziare a gestire le nostre giornate diversamente da come abbiamo sempre fatto.

Anche l’alimentazione può influire sul nostro stato d’animo. Caffeina, alcol e zucchero sono sostanze che aumentano gli stati ansiosi. Potremmo trarre giovamento riducendone il consumo. È importante evitare di assumere sostanze psicoattive auto prescritte. Dovrà essere eventualmente un medico a disporre una terapia farmacologica nel caso fosse necessaria.

Noi potremmo riuscire a modificare il nostro approccio alla vita aprendoci ai contatti sociali. L’isolamento ingigantisce i pensieri e ci imprigiona in una vita irreale. Creare una rete di rapporti di amicizia sincera consente di confrontarsi e lasciarsi trascinare verso la normalità. Impareremo ad accettare gli stati d’animo negativi essendo sempre più consapevoli che sono passeggeri.

Cambiando l’approccio e la visione della vita potremo combattere l’ansia definitamente e trasformarla automaticamente in forza e determinazione.

