In questi giorni, i pranzi e le cene pieni di grassi e zuccheri, hanno messo a dura prova il nostro fisico e soprattutto lo stomaco.

Abbiamo mangiato davvero in abbondanza, rimanendo seduti a tavola anche per tante ore. Non potevamo assolutamente resistere agli antipasti, ai primi ispirati alla tradizione e soprattutto ai dolci tipici che possiamo gustare solo durante le feste natalizie.

Ecco perché in questi giorni di pausa, dovremmo assolutamente scegliere degli alimenti che aiutano il benessere del nostro corpo. Ad esempio, chi non prepara i finocchi così si perde un contorno appetitoso perfetto per depurare l’organismo.

L’importanza dei cereali

Un’alimentazione completa e sana assicura al nostro organismo tutti quegli elementi necessari per rimanere in salute e funzionare correttamente. Ricordiamo che sono fondamentali 5 porzioni di frutta e di verdura al giorno. Ma anche i legumi e il pesce non devono assolutamente mancare sulle nostre tavole.

Non dimentichiamo un altro alimento fondamentale. Infatti i cereali rappresentano una fonte di approvvigionamento importante di fibre, vitamine e minerali.

Oggi vogliamo parlare di un cereale in particolare, appartenente alla famiglia delle Graminacee. Un alimento antico, dai chicchi piccoli ma molto digeribili. Ci riferiamo al miglio, utilizzato e consumato anche dagli antichi Romani.

Il suo sapore è molto delicato e si accosta perfettamente sia al dolce che al salato. Possiamo preparare delle ottime zuppe, delle insalate, ma anche degli appetitosi dolci vegani. Non tutti sanno che il miglio può essere usato come bevanda vegetale e come farina, perfetta per le preparazioni da forno.

Colesterolo e zuccheri nel sangue sotto controllo con questo cereale inaspettato consigliato anche per andare in bagno

Il miglio è stato riscoperto come alimento solo da alcuni anni, grazie ai suoi pregi e alle sue virtù. Secondo gli esperti, questo cereale sarebbe un perfetto alleato per il benessere del nostro corpo. Infatti, colesterolo e zuccheri nel sangue sarebbero sotto controllo con questo cereale inaspettato, consigliato anche per andare in bagno.

Il miglio è un prodotto ricco di fibre che aiuterebbe a regolarizzare l’equilibrio intestinale. Parliamo di un lassativo naturale in grado di agire sulla stitichezza e sulla costipazione.

Inoltre, le fibre contenute aiuterebbero ad abbassare il colesterolo cattivo (LDL) nel sangue e tenere sotto controllo i livelli di zucchero. Insomma parliamo di un piccolo alimento fondamentale per la salute del nostro organismo.

Naturalmente, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi al medico di fiducia per qualsiasi chiarimento a riguardo.