Archiviate le festività pasquali, riprende puntuale il treno dei pagamenti da parte dell’Ente di Previdenza. A dire il vero i primi accrediti sono già iniziati ieri, lunedì 18, e hanno riguardato gli arretrati dell’integrazione dell’assegno temporaneo. Il riferimento, pertanto, è agli assegni di competenza dei mesi precedenti come febbraio, gennaio o altro ancora.

Facciamo dunque il punto della situazione. Ci attende infatti una coda di aprile ricca pagamenti INPS tra soldi AUU, Bonus bebè, RdC e PdC e i sostegni ai disoccupati.

I pagamenti INPS attesi in questa settimana

Partiamo dai pagamenti certi, ossia quelli di cui sono già note le date di disposizione.

Il riferimento è alla disoccupazione di marzo per i percettori NASPI e DIS-COLL, dove troviamo disposizioni con data odierna, 19 aprile. Altre date seguiranno (ad esempio troviamo anche il 22), e lo stesso può dirsi per il trattamento integrativo 100 euro. In questo caso i soldi dell’ex Bonus Renzi stanno arrivando già dallo scorso mercoledì 13.

Altro pagamento che arriverà in settimana è quello relativo al Bonus bebè. Le date di disposizione cambiano da pratica a pratica, ma si dovrebbe partire da giovedì 21 aprile per poi procedere fino a completamento.

Arriva l’AUU su domanda e competenza aprile

Questa settimana riprendono anche i pagamenti dell’assegno unico universale (AUU) su domanda, competenza mese di aprile. In questo caso le prime date ad oggi disponibili iniziano da venerdì 22 e poi seguono copiose nei giorni successivi.

A prescindere dalla data, variabile da caso a caso, l’Ente di Previdenza è in procinto di staccare gli assegni di aprile. Inoltre, nel flusso delle disposizioni troviamo anche alcuni casi di arretrati dei mesi precedenti. Infine ricordiamo che l’INPS ha già chiarito quando l’assegno viene aumentato e in quali casi arrivano con ritardo.

Coda di aprile ricca pagamenti INPS tra soldi dell’assegno unico figli e il Bonus 100 euro e in attesa delle pensioni di maggio

Restando in tema AUU, in realtà la grande attesa di questa settimana rimanda alle integrazioni su RdC, competenza marzo. Secondo gli addetti ai lavori la svolta dovrebbe arrivare a giorni. Pertanto le integrazioni potrebbero giungere anche nella settimana in corso o nei primi giorni della successiva. Ad ogni caso attendiamo conferma ufficiale al riguardo.

Sempre con riferimento ai percettori RdC (e PdC), ricordiamo che la ricarica ordinaria del mese è attesa il 27, a metà della prossima settimana.

Le pensioni di maggio

Infine non ci sarà nessun anticipo delle pensioni di maggio alla fine del mese di aprile, così come avvenuto durante la fase emergenziale. Questo periodo è stato archiviato, per cui da aprile in poi si ritorna alla riscossione ordinaria, cioè quella agli inizi del mese.

Lunedì 2 maggio sarà disponibile il rateo numero 5 del 2022. L’accredito arriverà cui conti bancari e sugli strumenti di risparmio postale, mentre si seguirà il noto calendario per la riscossione allo sportello.

In chiusura ricordiamo che in questa settimana (in genere intorno al 20 del mese) dovrebbe arrivare il cedolino della pensione di maggio.

