La multinazionale statunitense Coca-Cola è alla ricerca di personale da introdurre nelle varie sedi sparse sul territorio italiano. Numerosi i profili disponibili con requisiti adatti sia a laureati che a giovani senza esperienza. Le assunzioni avverranno perlopiù per mezzo di contratti a tempo indeterminato e tirocini professionalizzanti. Vediamo di seguito quali sono le opportunità disponibili, le sedi in cui sono ricercate e come inviare domanda.

Il quadro sull’azienda

The Coca-Cola Company è uno fra i più grandi produttori di bevande analcoliche. Tantissimi i marchi che le fanno riferimento. Non solo l’omonima Coca-Cola in tutte le sue varianti, ma anche Fanta, Sprite e Nestea. La società che si occupa dell’imbottigliamento dei suoi prodotti sul territorio nazionale è Coca-Cola HBC Italia. Quest’ultima ha sede principale in Sesto San Giovanni e possiede altri 5 stabilimenti produttivi, situati in Marcianise, Oricola, Nogara, Catania, Rionero in Vulture e Buccinasco.

Coca-Cola in prima linea per offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato e tirocini

Quest’ultima è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire sia con contratto a tempo indeterminato che tirocini. La sede maggiormente interessata è quella di Sesto San Giovanni che conta più di 27 profili ricercati. Fra questi, i ruoli di eCommerce Lead Developer e Senior Developer, IT Quality Assurance Manager, Vendor Perfomance Manager, Warehouse Service Specialist e molti altri.

Possibilità di stage

Se è vero che i lavori sopra presentati richiedano specifiche qualifiche da parte del candidato, c’è una opzione che non richiede esperienza pregressa. Anche Coca-Cola, come visto nel caso di Leroy-Merlin, offre tirocini retribuiti. Hanno una durata di sei mesi, non richiedono precedenti lavorativi e sono finalizzati alla successiva assunzione, ideali per giovani senza esperienza. Requisito fondamentale è una buona conoscenza della lingua inglese. Per i neolaureati è inoltre presente un percorso di 2 anni di formazione e lavoro chiamato Rise Management Trainee.

Come candidarsi

La multinazionale statunitense Coca-Cola in prima linea per offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato e tirocini. Per scoprire tutte le posizioni aperte ed inviare domanda, visitiamo la pagina dedicata. Utilizzando i filtri per parola chiave, livello di esperienza e sede avremo una panoramica completa di tutti i profili lavorativi adatti alle qualifiche possedute. Cliccando su l’annuncio di nostro interesse troveremo le istruzioni su come mandare il curriculum vitae.

