Conosciamo da vicino Nonna Silvi, la simpaticissima fornaia e pasticciera diventata la Regina di Instagram e TikTok

Chi è Nonna Silvi, la simpatica nonnina che sui social pubblica i suoi video mentre impasta e inforna deliziosi manicaretti dolci e salati. Andiamo a scoprire insieme chi è e com’è la nata l’idea di diventare “social”!

Chi naviga sui social, sicuramente si sarà imbattuto più di una volta nella simpaticissima Nonna Silvi. Dall’inconfondibile accento fiorentino e l’esuberanza travolgente, è la nonnetta che su Instagram e TikTok racconta una ricetta e mostra, passo per passo, come preparare una fragrante sfogliatina con la crema o una morbida focaccia.

Conosciamo da vicino Nonna Silvi, la simpaticissima fornaia che spopola sui social

Silvana Bini (questo il suo vero nome) ha 82 anni e vive a Castelfiorentino. La sua storia ha inizio nel 2006, quando il figlio Marco apre il primo forno – Forno Martini – a Castelfiorentino. La simpatica Silvana nella sua vita ha fatto tanti lavori e, sempre attiva e piena di energie, non riesce a stare senza far niente. Decide così di dare una mano al figlio. Mamma di famiglia, con dolci e impasti ci sa fare. All’inizio comincia con alcune sue specialità, come le tortine alle mele e i tortini di riso. Dopodiché, ha imparato anche a fare altre preparazioni seguendo addirittura corsi di specializzazione e di aggiornamento.

Il successo del forno e quello sui social

Conosciamo da vicino Nonna Silvi, la simpaticissima fornaia toscana: la storia continua. Dato il successo e le soddisfazioni del primo punto vendita, nel 2014 viene aperto un altro punto vendita, questa volta a Montelupo. Ed è proprio in questo periodo che, ai figli e ai nipoti di Silvana, viene in mente la geniale idea dei social. Si sa, ormai tutto ruota attorno a Instagram & C. Perché allora non sfruttare la superba maestria artigiana, unita all’esuberante simpatia della cara nonna? Ed ecco così che nasce il personaggio di Nonna Silvi.

In realtà, la cosa è nata come un gioco, quasi per scherzo. Il nipote Gabriele, infatti, comincia a postare dei video della nonna sul suo profilo personale. Grazie al carisma e alla simpatia di Nonna Silvi, i suoi amici intuiscono il successo che la cosa avrebbe potuto avere. E le cose sono andate proprio così. Nel giro di un mese dall’apertura, il profilo di “lanonnasilvi” ha ottenuto, soltanto su TikTok, 75mila followers e 20 milioni di visualizzazioni.

Nei suoi video, Nonna Silvi viene ripresa mentre impasta e dà consigli ai suoi follower circa la preparazione di dolci e preparazioni salate. La popolarità sui social ha ovviamente incrementato il lavoro del forno che, ormai, grazie all’ecommerce, riceve ordini da ogni angolo del Mondo.

La fama del forno Martini e il premio ricevuto

La fama del forno Martini non è solo legata ai social. Ha infatti anche ricevuto il premio per l’Eccellenza Italiana 2023 dal Ministero per lo Sviluppo e l’Economia. Lo scorso mese, Nonna Silvana è andata di persona al SIGEP, la grande fiera della panificazione e della pasticceria che ogni anno si svolge a Rimini, richiamando nomi del calibro di Luca Montersino e Iginio Massari.

La fiera di Rimini è stata l’occasione per testare la grandissima popolarità della signora che ha dovuto accontentare centinaia di fan di ogni età che le chiedevano un selfie.