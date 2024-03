Quando leggiamo che gli analisti fanno una raccomandazione ed esprimono il loro target di prezzo, non fanno altro che studiare i bilanci degli ultimi 4/5 anni, leggerne le voci attentamente, e poi fare una valutazione. Ci sono diversi metodi che possono portare alla formulazione di un giudizio e quindi di un target, e a volte questi potrebbero anche essere discordanti fra loro. Ora andremo a vedere alcune azioni sopravvalutate e sottovalutate a Piazza Affari secondo gli analisti.

Una doverosa premessa

Fatta questa premessa, è doveroso aggiungere che ci sono azioni che vengono ritenute sotttovalutate dal consenso e che invece i prezzi scendono e lo fanno anche per anni. Altre invece, ritenute sopravvalutate dal consenso e che invece continuano a salire.

I motivi? Il mercato prezza le attese, notizie, proiezioni del management, un particolare momento del ciclo economico, ecc.

Quindi, come potrebbe regolarsi il Lettore? Come al solito! Dovrebbe abbinare ai giudizi degli analisti la lettura dei grafici. Sono questi che sia nel breve che medio lungo termine potrebbe evitare anche gravi perdite nel proprio portafoglio. E poi, è sempre ulteriormente doveroso aggiungere un’altra nostra riflessione. L’asset allocation ideale, come indicato dallo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fa ritenere che investire sulla singola azione, o su un piccolo giardinetto, potrebbe rivelarsi una scelta sbagliata. Gli investimenti che in ottica di lungo termine, almeno 7/10 anni, che hanno portato a rendimenti positivi, sono stati quelli sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL.

I punti di supporto e resistenza del Ftse Mib Future

Il listino azionario ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 33.822. Da inizio anno ha segnato il minimo a 29.480 e il massimo a 34.125. Il POC annuale è in area 30.000 punti e questo potrebbe rappresentare, come da Profilo Volume, un punto di supporto in futuro. Il trend di breve termine è retto al rialzo dal livello di 33.355.

Azioni sopravvalutate e sottovalutate a PIazza Affari secondo gli analisti

Moncler

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 24

Ultimo prezzo di chiusura 68,16 EUR

Prezzo obiettivo medio 67,18 EUR

Differenza / Target Medio -1,44%

I prezzi negli ultimi giorni si sono appoggiati sulle labbra dell’Alligator indicator. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Primo supporto a 66,86 e prima resistenza a 70,34.

Anima Holding

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 8

Ultimo prezzo di chiusura 4,85 BRL

Prezzo obiettivo medio 6,838 BRL

Differenza / Target Medio +40,98%

I prezzi negli ultimi giorni si sono appoggiati sulle labbra dell’Alligator indicator. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Primo supporto a 4,228 e prima resistenza a 4,654.

Azimut

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 11

Ultimo prezzo di chiusura 24,78 EUR

Prezzo obiettivo medio 27,6 EUR

Differenza / Target Medio +11,38%

I prezzi nelle ultime settimane si sono appoggiati sui denti dell’Alligator indicator. Da questi livelli potrebbero ripartire al rialzo. Primo supporto a 23,59 e prima resistenza a 27,44.