Clamoroso, Pif presenta chi è il suo amore eterno e non si tratta della sua compagna e non consuma

Ieri sera ospite di «Che tempo che fa» su Rai Tre, Pif presenta il suo ultimo lavoro narrativo da titolo «Pif – la disperata ricerca d’amore di un povero idiota». Con Fabio Fazio, il giornalista scrittore, ripercorre la trama della sua fatica letteraria e in un clima di amicizia e confidenza. Insieme ricordano che Pierfrancesco lo scorso mese di giugno compie 50 anni. Mezzo secolo a servizio del giornalismo, della verità e poi la dedizione alla scrittura e alla filmografia.

Vita privata, compagna e figlia

All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, Pif è anche autore e attore nonché conduttore. Nasce in Sicilia 50 anni fa e dalla sua terra natale inizia i primi passi nel Mondo dell’informazione. La ribalta arriva con la trasmissione «Le Iene». Papà di Emilia, che oggi ha 8 anni, la compagna di Pif si chiama Nabila Ben Chahed. Di lei si sa molto poco. Non fa parte del Mondo dello spettacolo e insieme a Pif e alla loro Emilia sono abbastanza in ombra rispetto ai bagliori del gossip e dei riflettori. Nabila pare sia di origini piemontesi ma da anni a Roma e lo stresso Pif racconta di averla conosciuto tra il pubblico di un suo spettacolo teatrale. Una «casualità» che diverte molto l’ex di Le Iene. Infatti non perde occasione per ribadire quanto a volte il caso e le circostanze possono determinare scelte importanti nella vita.

Siciliana come lui, in comune hanno l’età dei rispettivi figli

Ma in coda all’intervista-dialogo di «Che Tempo che fa», è clamoroso Pif presenta chi è il suo amore etereo. Non si tratta di Nabila, che è l’attuale compagna e madre di Emilia. Un amore platonico e virtuale, quasi mistico che dura da anni e durerà ancora. Si tratta di Carmen Consoli, sua conterranea, originaria di Catania. Ed è lei la musa di Pif cui pare ci siano riferimenti anche all’interno del suo libro. Subito Pif chiarisce a Fazio che non ha intenzione di «consumare» tale relazione immaginaria e fantastica. E tutta la comunicazione relativa alla donna «confusa e felice» ha il piglio dell’ironia, del gioco e della confidenzialità. Un gioco delle parti in cui Fazio sa prestare la spalla con dovizia.

La simpatia verso Carmen Consoli verosimilmente riflette un’amicizia reale e onesta tra i due che fa da sfondo all’annuncio ironico. Nessun tradimento dunque verso la sua Nabila. Anche perché, precisa Pif col sorriso, «Carmen non ti spaventare non consumiamo». Intanto la cantautrice di Catania attualmente è in tournee e da circa 8 anni è mamma di Carlo Giuseppe Consoli. Una gravidanza difficile frutto della fecondazione assistita con un donatore e per poter concepire Carmen si trasferisce a Londra. Ritorna poi nel quartiere di San Berillo nella sua Catania e per un po’ si tiene fuori dal Mondo dello spettacolo.