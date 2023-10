City Life a Milano, incredibile quanto costa comprare un monolocale nel quartiere di molti Vip

City Life è uno dei quartieri prestigiosi nati negli ultimi 20 anni a Milano, a pochi passi dal centro della città. Qui hanno scelto di vivere molti vip e qui le case hanno un costo elevatissimo.

Negli ultimi due decenni Milano ha cambiato decisamente volto. Nuovi quartieri moderni ed esclusivi sono sorti in zone prima meno abitate, attirando personaggi facoltosi e noti del mondo dello spettacolo, della moda e dell’imprenditoria. Uno dei nuovi poli più in voga è sicuramente City Life. Questo quartiere un tempo sede della Fiera di Milano, è situata a nord della città e ora è casa di numerose celebrità. Quanto costa vivere in questo quartiere futuristico diventato il nuovo fiore all’occhiello del capoluogo lombardo?

City Life a Milano, la sorprendente storia di questo quartiere

Fino a vent’anni fa, l’area dove ora sorge City Life ospitava la fiera campionaria di Milano. A partire dagli anni 2000, il polo fieristico si è spostato più a nord nella zona di Rho-Pero. Il vecchio polo espositivo è stato oggetto di un ambizioso progetto di rinnovamento urbanistico noto come City Life. Il consorzio City Life ha dato vita a torri residenziali moderne e sostenibili che hanno trasformato completamente volto di quella zona. Oggi l’area, nota anche come Tre Torri per le iconiche costruzioni progettate da famosi architetti, offre comodi appartamenti di lusso e ampi spazi verdi. Questa è considerata una delle zone più sicure di Milano. Un dato non irrilevante considerato che il capoluogo lombardo è al primo posto nella classifica della criminalità in Italia.

Quanto costa comprare un monolocale nel quartiere di molti Vip

Comprare casa a City Life significa mettere in conto prezzi davvero alti, decisamente superiori alla media del capoluogo lombardo. Qui il costo medio al metro quadro si aggira intorno agli 8.500 euro, con picchi ancora maggiori per gli immobili più eleganti e prestigiosi. Un monolocale di 40 metri quadri può costare fino a 350.000 euro, mentre per un bilocale di circa 70mq la spesa minima è di 500.000 euro.

Per esempio nel quartiere delle Tre Torri al momento della stesura di questo articolo era in vendita un bilocale di 55 metri quadri a 550.000 euro. Un trilocale nella residenza Hadid di 85 metri quadri con due bagni e un garage, era in vendita a 1 milione di euro (fonte: casa.it*).

Anche gli affitti non sono da meno, con canoni mensili di 1500-2000 euro per un singolo ambiente e oltre 3.000 euro per appartamenti più spaziosi.

I Vip e le celebrità si trasferiscono a City Life

Il fascino e l’esclusività di City Life attirano ogni anno nuovi facoltosi residenti. Calciatori del Milan e dell’Inter, stilisti e modelli, imprenditori, personaggi noti del mondo dello spettacolo e della moda hanno scelto questo quartiere. City Life sta diventando il nuovo salotto dei vip milanesi, un’oasi di lusso a due passi dal centro della città. Qui abitano Chiara Ferragni e Fedez, Beatrice Valli e Marco Fantini. Michelle Hunziker, Federica Panicucci e Amadeus, il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez e quello del Milan Giroud.

City Life a Milano fa concorrenza all’altro quartiere della città in forte ascesa, quello di Porta nuova. Qui sorge il Bosco Verticale, due grattacieli con case dai costi stratosferici. Anche questo meta di molti personaggi famosi

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)