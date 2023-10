Dopo che settimana scorsa i supporti avevano retto alla spinta ribassista, al termine di quella appena conclusasi sono state le resistenza e tenere a bada i tori. Adesso è chiaro il livello oltre il quale i mercati azionari americani potrebbero scattare al rialzo. Quindi le ultime due settimane non sono state del tutto inutili.

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 13 ottobre a quota 33.670,29, in rialzo dello 0,12% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 0,79%.

Time frame giornaliero

A livello giornaliero il futuro del Dow Jones dipende da cos accadrà in area 34.000. Come si vede dal grafico, infatti, è questo il livello teatro dello sconto tra rialzisti e ribassisti. Una chiusura superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a una salita almeno fino in area 35.940. Al ribasso, invece, l’obiettivo più probabile passa per area 32.336.

Questi due livelli sono molto importanti in quanto è da inizio anno che stanno contenendo le quotazioni del Dow Jones. La loro rottura, quindi, potrebbe favorire la nascita di una forte fase direzionale.

Time frame settimanale

A livello settimanale le quotazioni dopo avere fallito il tentativo di rompere la forte resistenza in area 36.149, hanno rotto al ribasso il supporto in area 35.056,93. La sua rottura, confermata, avrebbe dovuto favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In particolare, avrebbe dovuto favorire una discesa verso il supporto in area 33.289 che al momento sta reggendo benissimo. La rottura di questo livello potrebbe favorire un’ulteriore accelerazione ribassista.

Qualora, invece, si dovesse superare la resistenza in area 36.149,17, allora le quotazioni potrebbero continuare a salire secondo lo scenario indicato in figura.

Da notare che la settimana appena conclusasi ha avuto un andamento speculare rispetto a quello della settimana precedente. Dopo una prima parte tutta al rialzo, infatti, sul finale ha ritracciato dai massimi chiudendo su livelli molto vicini a quelli di chiusura della settimana precedente.

