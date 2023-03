Farina di Manitoba, quanto costa al kg? Conviene? A cosa serve? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Hai sentito parlare della farina di Manitoba, magari l’hai vista citare tra gli ingredienti di alcune ricette. Non hai, però, ben presente il prodotto, il suo costo e non sai a cosa serve. Ecco tutte le informazioni in proposito.

In cucina ti piace darti da fare e sperimentare, per cui la farina non manca mai nella tua dispensa. Sei abituata ad acquistare al supermercato quelle di tipo 0 o 00, ma sai bene che ne esistono anche altre. Come la farina di Manitoba, che hai visto, ad esempio, citare per preparare una pizza in teglia dall’impasto ad hoc. Conosci poco, però, a riguardo di questo prodotto, se non solo il nome. Qual è il prezzo della farina di Manitoba e conviene comprarla? E cosa puoi preparare? Ecco le risposte a tutte le tue domande.

Farina di Manitoba, quanto costa? Mi fa risparmiare?

La Manitoba è una farina di grano tenero ad elevato contenuto proteico. Nella Manitoba è presente in larga quantità la proteina del glutine, che non la rende idonea per chi soffre di celiachia. Non deve, quindi, essere acquistata da chi soffre di intolleranza al glutine. La Manitoba è poi una farina forte e che resiste alla lievitazione. Farina di Manitoba, quanto costa?

Il prodotto ha un prezzo medio di 1,80 € al kg e si può acquistare al supermercato o online. Certo, il prodotto costa di più della comune farina 00, ma il suo acquisto è comunque conveniente. Questo perché la Manitoba è adatta solo ad alcune preparazioni e non ha la versatilità delle farine comuni. Può essere, inoltre, mescolata a supporto delle altre farine, per cui il suo quantitativo può bastare per più preparazioni.

Cosa puoi fare con questo prodotto

Ma cosa puoi preparare con la Manitoba? Questa farina è ideale per le lunghe lievitazioni, quindi per alcuni dolci ma, soprattutto, per i panificati. Con la Manitoba puoi preparare vari prodotti da forno, il pane e la pizza. In particolare, puoi ottenere un’ottima pizza in teglia mischiandola alla farina 00. Quando una ricetta prevede lunghe ore di lievitazione dell’impasto, puoi usare la farina di Manitoba. Allora otterrai un ottimo pane fatto in casa o una pizza spettacolare.

Con la Manitoba puoi anche provare a preparare una pasta fatta in casa. Il prodotto contiene meno carboidrati rispetto alle farine 0 e doppio 0, in favore dell’alto contenuto proteico. Il glutine trattiene l’amido e ti restituirebbe il risultato di una pasta che, dopo la cottura, sarebbe perfettamente al dente.