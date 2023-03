Dopo un’apertura di settimana incoraggiante, il Ftse Mib ha chiuso in territorio negativo. Poche sono le azioni, tra quelle a larga capitalizzazione, che hanno chiuso in territorio positivo. 3 azioni che sono sopravvissute alla tempesta abbattutasi questa settimana sul Ftse Mib sono Piaggio (+3,04% settimana su settimana), Leonardo (+2,13%) e RAI Way (+1,81%). Andiamo a vedere quale potrebbe essere il destino di medio/lungo termine per questi titoli azionari.

Le resistenze di lungo periodo fanno sentire il loro effetto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Piaggio (MIL:PIA) ha chiuso la seduta del 10 marzo a quota 4,004 €, in ribasso dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

Tra le 3 azioni che sono sopravvissute alla tempesta abbattutasi questa settimana sul Ftse Mib, Piaggio è quella che nell’ultimo anno ha guadagnato di più. Il titolo della Vespa, infatti, ha realizzato una performance dei oltre il 60%.

Come già scrivevamo qualche settimana fa, però, il rialzo di lungo periodo potrebbe essere giunto al capolinea. La resistenza in area 4,333 €, infatti, potrebbe essere un osso duro da superare.

Il rialzo di Leonardo potrebbe essere arrivato al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 10 marzo in rialzo del 2,85% rispetto alla seduta precedente a 11,025 €.

Dopo il lungo rialzo che negli ultimi 6 mesi ha portato a un rialzo di oltre il 40%, le quotazioni potrebbero subire una battuta di arresto. Come si vede dal grafico, infatti, sono arrivate a contatto con la massima estensione rialzista e, quindi, potrebbero subire un ritracciamento.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 9,942 €, però, potrebbe fare scattare un’inversione di medio periodo.

Anche su RAI Way si sente forte l’effetto delle resistenze: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario RAI Way (MIL:RWAY) ha chiuso la seduta del 10 marzo a 5,615 €, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta precedente.

Per la seconda volta da nell’ultimo anno le quotazioni si trovano a dovere affrontare la resistenza in area 5,732 €. Solo la rottura in chiusura di settimana di questo livello potrebbe fare scattare un ulteriore rialzo fino in area 7,2 €. In caso contrario potrebbe partire un ribasso come accaduto in passato.