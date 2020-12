Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli animali vengono spesso abbandonati e trovano riparo presso i canili. Purtroppo i cani di una certa età sono destinati a rimanere lì fino al termine dei loro giorni. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha messo in campo l’iniziativa di cibo gratuito per l’amico a quattro zampe. Per incentivare l’adozione di un cane in età avanzata, l’associazione e Prolife metteranno a disposizione una fornitura di cibo gratuita per un anno.

L’iniziativa

Le persone interessate devono adottare uno dei cani anziani, dai 10 anni in su, presenti in uno dei rifugi dell’associazione. Questa iniziativa di solidarietà termina il 6 gennaio 2021. Molte persone, infatti, hanno maggior interesse, eventualmente, ad adottare un cane giovane. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane ha messo in campo una iniziativa veramente speciale per tentare di dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno. In questa gara di solidarietà, Prolife non si è tirata indietro ed ha offerto il proprio fattivo contributo.

Migliaia di cani senza padrone

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ogni anno, grazie ai propri volontari, recupera tra le strade cittadine migliaia di animali di ogni specie e razza. Purtroppo non sempre si trovano persone disponibili ad accudirle. Questa iniziativa ha l’obiettivo di trovare una famiglia dal cuore grande interessata ad adottare un nonno-cane che lo ami per sempre.

La triste vita dei cani-nonni

Gli animali in età avanzata sono spesso destinati a rimanere in canile a vita. In queste strutture di accoglienza ci sono mezzo milione di cani, ognuno di loro attende una nuova famiglia. Mentre per i più piccini è semplice trovare una famiglia interessata ad accudirlo, non si può dire lo stesso per i tanti vecchietti ospiti dei canili italiani.

Perciò anche un animale a quattro zampe in età avanzata non deve disperare e provare l’affetto e il calore di una vera famiglia. C’è un motivo in più per adottare un cane-nonno: cibo gratuito per l’amico a quattro zampe.