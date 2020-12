Come fare l’albero di Natale? Naturale o sintetico?

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo parlare dell’albero di Natale. Pperché senza dubbio fare l’albero di Natale, insieme con il Presepe, è una delle tradizioni più diffuse. Per consuetudine in Italia si addobba l’8 dicembre, nel giorno della festa dell’Immacolata Concezione. Ad eccezione di Milano e Bari dove l’usanza si anticipa rispettivamente di uno e due giorni, in occasione delle festività dei rispettivi Santi Patroni. Con l’Epifania, che per tradizione tutte le feste porta via, solitamente l’albero viene dismesso.

Vediamo dunque come fare l’albero di Natale, se scegliere quindi quello naturale o quello sintetico.

L’albero di Natale naturale

Partiamo con l’abete, l’albero naturale. I più diffuso è il peccio o abete rosso. Molto bello per le sfumature di colore. è anche l’abete bianco, con gradazioni argentate. La Toscana è la principale produttrice di questi alberi in Italia. Addirittura un paese dell’aretino, Montemignaio, viene chiamato il paese degli alberi di Natale.

Il punto di onore dell’albero naturale è il profumo che diffonde in casa, che crea la magica atmosfera natalizia ed il suo non inquinare. Tuttavia accade che la pianta soffra il caldo casalingo, cosicché spesso perde gli aghi e si secca. L’abete si deve quindi posizionare in un luogo fresco della casa, con una buona esposizione alla luce e lontano dai caloriferi. Qualora queste premure non bastino, o se dopo le feste si decide di disfarsene, si potrà riciclare nel bidone dei rifiuti organici. Può essere utile sapere che in molte città, le associazioni di volontariato organizzano nel mese di gennaio la raccolta degli alberi veri. I volontari si occupano di prendersi cura gli abeti per tutto l’anno cosicché le famiglie li possano recuperare in occasione del Natale successivo.

E quello sintetico

L’albero di Natale sintetico è costruito di plastica e ferro. Il punto di forza è la possibilità di essere riutilizzato per molti anni e di non aver bisogno di cure. Ne esistono in commercio di tutte le dimensioni e colori, addirittura già montati preilluminati e semidecorati. Può, in questi casi, portare poco nelle case della magia del Natale. Ha un impatto ambientale importante, si calcola infatti che per la costruzione di un albero sintetico si emettano dai 23 ai 40 chili di CO2 nell’atmosfera. Per limitare l’inquinamento uno stesso albero si dovrebbe riutilizzare per almeno dieci Natali.

Abbiamo cercato di fornirvi informazioni utili riguardo come fare l’albero di Natale, per fare la scelta giusta e fugare ogni dubbio.