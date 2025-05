“Ci stanno provando, sarà un successone o un flop?”: l’ app che sfida i colossi delle criptovalute

Anche le piccole e medie imprese possono concorrere con le grandi società globali, grazie alla tecnologia. Ne è esempio Cryptosmart, un’azienda di Perugia che è intenzionata a rivoluzionare il mondo delle criptovalute per mezzo dell’Intelligenza Artificiale e a imporsi su realtà ben note, come Binance e Coinbase.

Cryptosmart ha lanciato l’aggiornamento della sua App Android e Apple, potenziata con nuovi servizi. Gli utenti potranno usarla per comprare, vendere e trasferire crypto (Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Polkadot, Cardano) direttamente dal cellulare, in modo da compiere le attività disponibili sulla piattaforma web più rapidamente.

Cryptosmart: il nuovo sistema per le operazioni di scambio crypto

Il punto di forza di Cryptosmart è lo sfruttamento di sistemi informatici sofisticati, come l’Intelligenza Artificiale e le tecnologie all’avanguardia come Anthropic e OpenAI. Come ha sottolineato il CEO e fondatore dell’azienda, Alessandro Frizzoni, “grazie all’IA, il team di sviluppatori è equiparabile a una squadra di trecento persone”. In questo modo, è possibile produrre un’elevata mole di lavoro, paragonabile a quello delle aziende più grandi.

Gli sviluppatori devono solo revisionare e ottimizzare il codice generato dall’Intelligenza Artificiale, accertando che sia idoneo agli standard del mercato delle criptovalute e degli asset digitali. Con la tecnologia, in pratica, è possibile ridurre il gap produttivo tra le piccole e medie imprese e i colossi globali, consentendo a un numero più elevato di aziende di aggiornarsi ed evolversi, soddisfacendo le esigenze degli utenti.

Rivoluzione o fuoco di paglia? Cosa ci si aspetta da Cryptosmart e dall’AI

Anche i più scettici hanno dovuto arrendersi dinanzi alla constatazione che Cryptosmart lavora rispettando le regole e garantendo la qualità dei prodotti. Gli sviluppatori, infatti, si impegnano quotidianamente per eliminare qualsiasi errore e incrementare la velocità e l’efficienza dei software.

L’Intelligenza Artificiale può essere la chiave per l’innovazione nel settore delle criptovalute e nella tutela della concorrenza tra imprese in tale settore cruciale per l’economia e la finanza globali. Gli strumenti tecnologici hanno già la capacità di migliorare la qualità delle operazioni per lo scambio di moneta digitale e, nei prossimi anni, si prevede una maggiore ottimizzazione nella gestione delle piattaforme digitali per il trading.

Grazie all’AI, anche piccole realtà come Cryptosmart potranno fare la loro parte e contribuire alla crescita delle operazioni e dei servizi, a vantaggi degli utenti di tutto il mondo. Ovviamente, la buona riuscita del progetto sarà possibile solo se si continuerà ad utilizzare la tecnologia a vantaggio della comunità, ma al momento è difficile fare pronostici. Il mercato crypto, infatti, è altamente volatile.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.