È l'azienda che ha raccolto più di 1 miliardo e mezzo di dollari in una settimana e ha ottenuto un rally del 13% in Borsa: cosa si nasconde dietro al fenomeno del momento?

C’è un’azienda che ha conquistato le prime pagine dei principali giornali italiani ed esteri: Pop Mart International Group. In una sola settimana, le sue azioni sono cresciute del 13% e il CEO, Wang Ning, ha scalato la classifica di Forbes dei miliardari, grazie all’incremento improvviso del proprio patrimonio di 1,6 miliardi di dollari (per un totale di 16,2 miliardi).

La ragione della popolarità di Pop Mart è rinvenibile nel boom di vendite dei cd. Labubu, dei pupazzetti da collezione soffici raffiguranti dei mostriciattoli, da legare alle borse, disegnati dall’artista Kasing Lung. Occhietti furbastri e pieni di glitter, denti colorati a punta, espressioni bizzarre e malefiche, colori accesi e unghie smaltate: queste peculiarità hanno conquistato il cuore di tantissimi ragazzi (e non) di tutto il mondo e, dalla Cina, si sono estesi a macchia d’olio ovunque.

Il fenomeno Labubu ha conquistato anche l’Italia. L’unica sede di Pop Mart presente nel nostro Paese è situata un Corso Buenos Aires a Milano ed è stata presa d’assalto da migliaia di persone, decise ad accaparrarsi un pezzo della nuova collezione uscita lo scorso 25 aprile.

Fenomeno Labubu: ecco come hanno conquistato i consumatori

I Labubu stanno spingendo le azioni di Pop Mart verso dati record. Merito certamente dellache è stata sapientemente costruita intorno a questi pupazzetti. La loro diffusione, inoltre, è stata favorita dalla pubblicità sui social network (in particolare, su Tik Tok), dove migliaia di utenti hanno iniziato a pubblicare video e post di unboxing e recensioni sui pezzi acquistati.

Il successo è stato garantito anche da una particolare caratteristica del prodotto: la vendita in “blind box”, cioè scatole chiuse che regalano agli acquirenti l’effetto sorpresa. In pratica, nessuno può scoprire in anticipo quale Labubu è contenuto nella confezione. Questo ha generato una spasmodica “caccia al tesoro” tra chi ha intenzione di collezionare tutti i personaggi in commercio. Ambitissimo è soprattutto il Labubu secret, che appare solo in 1 box su 72.

I pupazzetti sono ben presto diventati un vero e proprio strumento di investimento, visto che i pezzi degli esemplari più particolari e rari hanno raggiunto cifre esorbitanti, soprattutto sulle piattaforme di ecommerce, come Vinted.

Pop Mart International Group conquista il mercato azionario: +13% delle azioni e quotazioni a 179 dollari

La campagna condotta da Pop Mart ha portato degli strabilianti risultati finanziari all’azienda, con ilnell’ultimo anno e i, soprattutto se si leggono in un’ottica di crescita internazionale. Come ha sottolineato la CNN, in un momento delicato per l’economia in cui si è costretti a fare i conti con le conseguenze della guerra dei dazi, questi bizzarri pupazzetti stanno lasciando attoniti gli economisti.

Wang Ning è stato in grado di unire arte, tecnologia e marketing in maniera rivoluzionaria, rilanciando il settore dei giocattoli che, fino a poco fa, era considerato morto (a causa dell’avvento della tecnologia). La capacità di saper sfruttare le aspettative e il desiderio del pubblico farà sì che l’azienda continui la scalata in Borsa, supportata dalla fiducia degli investitori. Attualmente, le azioni di Pop Mart International Group hanno raggiunto un valore di 179 dollari.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.