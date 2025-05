iPhone 11 usato, adesso coi Dazi lo puoi vendere a prezzi esorbitanti. Hai l’affare del secolo in tasca

L’iPhone è sicuramente uno dei cellulari più in voga e milioni di persone in tutto il mondo ne fanno uso. Con l’aumento dei prezzi causato dai Dazi, anche l’usato vale molto di più.

Dopo l’uscita di un nuovo modello, molti scelgono di disfarsi del vecchio melafonino e di acquistarne uno nuovo. Proprio per questo, optano per rivenderlo in modo tale da racimolare qualche euro extra. Uno degli iPhone più acquistati degli ultimi anni è l’11, e oggi, con l’aumento dei prezzi dovuto alle politiche tariffarie di Trump, potrebbe raddoppiare il suo valore. Ecco che viene facile chiedersi a quanto si possa rivendere questo modello “evergreen”.

A quanto rivendere un iPhone 11 usato?

Oggi è possibile vendere un cellulare usato su molti canali, e sono davvero pochi i rischi di incappare in fregature. Anche perché le piattaforme online consentono transazioni trasparenti, e molte offrono programmi di protezione. Naturalmente, prima di spedire all’acquirente il prodotto è opportuno controllare se il pagamento è stato effettuato, e il miglio modo è utilizzare sistemi come PayPal. Ricevere denaro è istantaneo e, come detto, la piattaforma di pagamento offre molte opzioni di sicurezza sia per i venditori che per gli acquirenti.

Detto questo, quando si intende vendere un cellulare usato, in questo caso l’iPhone, è necessario fare un’inserzione molto accurata. Solo così non ci saranno problemi dopo la transazione. Il prezzo finale, infatti, deriva da molti fattori: non solo il valore di mercato attuale dell’oggetto ma anche dalle sue condizioni e specifiche tecniche, così come la presenza di confezioni originali, accessori eccetera. In linea di massima possiamo rifarci a questa tabella:

Un iPhone 11 con 64 GB di memoria può essere rivenduto ad un prezzo che va dai 220 ai 300 euro .

può essere rivenduto ad un prezzo che va . Con 128 GB , invece, dai 260 ai 330 euro .

, invece, . Con 256 GB , ad un prezzo che va dai 280 ai 340 euro .

, ad un prezzo che va dai . Invece, un iPhone 11 Pro da 64 GB di memoria si rivende a circa 320-380 euro .

di memoria si rivende a circa . Uno con 256 GB di memoria ad una cifra di 340-400 euro .

di memoria ad una cifra di . Infine, un modello dotato di ben 512 GB di memoria si rivende anche ad un costo di 430 euro .

di memoria si rivende anche ad un costo di . E per quanto riguarda l’ iPhone 11 Pro Max ? Ovviamente è quello che tende ad essere più costoso. Per questo modello, purché sia dotato di 64 GB di memoria, un acquirente potrebbe essere anche disposto a pagare 400 euro .

? Ovviamente è quello che tende ad essere più costoso. Per questo modello, purché sia dotato di di memoria, un acquirente potrebbe essere anche disposto a pagare . Più alti i prezzi per i modelli con 256 e 512 GB di memoria, che rispettivamente ammontano a 450 e 490 euro.

Ma la bella notizia è che queste valutazioni risalgono alla fine del 2024, e oggi, con l’avvio dei dazi di Trump, possiamo facilmente prevedere che potranno praticamente raddoppiare. Una bellissima notizia per chi ha un vecchio iPhone e vuole racimolare un gruzzoletto, magari per comprare il nuovo modello che, ahinoi, sempre per colpa dei Dazi costerà di più.