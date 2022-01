Nei lavori casalinghi, ormai da anni, siamo abituati al supporto di alcuni elettrodomestici. Si usano l’aspirapolvere su pavimenti, tappeti e divani, il forno per cuocere prelibatezze e il frigorifero per conservarle; pensiamo anche al frullatore o all’impastatrice o alla lavastoviglie. Sono tanti gli elettrodomestici di cui non possiamo più fare a meno, tra cui lei, l’amata lavatrice, affiancata, a volte, dall’asciugatrice. Quando non funziona a dovere è un dramma e si chiama subito il tecnico. Comprarne una nuova è una spesa non indifferente e speriamo sempre che il guasto sia riparabile. Quando, purtroppo, non lo è, siamo costretti a cambiarla.

Ci sono molti modi per riciclare i pezzi di una lavatrice rotta e tutti sono geniali e utili

Prima di portare la lavatrice rotta all’isola ecologica o di chiamare il servizio a casa, se abbiamo spazio e possibilità potremmo provare a smontarla. Quest’azione ci permetterà di recuperare qualche pezzo da conservare per eventuali ricambi, ma anche per un riciclo creativo. In particolar modo, dovremmo smontare e riutilizzare oblò e cestello. Dopo aver staccato l’oblò e averlo pulito bene, basterà procurarci dei colori adatti per il vetro oppure utilizzare ciò che serve per il découpage. Decorato a piacere, magari con temi floreali, ecco il pezzo della lavatrice trasformato in un contenitore multiuso oppure in un’insalatiera capiente. Il cestello ben pulito, poi, potrebbe essere usato in tanti modi diversi:

come pouf. Rivestito con della stoffa tutt’intorno, oppure decorato con pennello e tempere o vernice spray, il cestello sarà molto più carino. Per la seduta basterà procurarsi un cuscino basso e incollarlo. Per utilizzare il pouf anche come contenitore, evitare di attaccare il cuscino oppure fare in modo che da una parte sia libero di sollevarsi per facilitare l’inserimento di oggetti o riviste;

come stufa. Se si ha un giardino, mettere sotto al cestello dei mattoni e dentro dei ciocchi da accendere. Se sopra l’apertura si posiziona una griglia, sarà utile anche come barbecue.

Vediamo altri modi per dare nuova vita al cestello

Ecco alcune idee:

si può usare come pattumiera. In questo caso, basterà mettere questo pezzo di lavatrice in un angolo a casa o sul balcone e inserirvi un sacco;

con le opportune competenze e gli attrezzi adatti, sarà facile creare un originale lampadario dal cestello inservibile;

per conservare qualche bottiglia di vino basterà privarlo della parte con l’apertura e inserirvi dei separatori, preferibilmente in legno. A questo punto mettere dei sostegni per sollevarlo da terra e disporre le bottiglie;

infine, se si ha del compensato o legno di forma rotonda, il cestello può servire da base per un grazioso tavolino-contenitore.

Abbiamo visto, quindi, che ci sono molti modi per riciclare i pezzi di una lavatrice rotta e tutti sono geniali e utili.