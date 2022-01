Spesso nella nostra rubrica di Cucina cerchiamo nuove ricette che sorprendano le papille gustative dei lettori. Così lasciamo il posto a sapori già sentiti, per gustare preparazioni sempre diverse e insolite. Protagonisti sono ortaggi di stagione e soprattutto gli ingredienti più amati.

Divertirsi in cucina è uno dei modi migliori per onorare i tantissimi prodotti che ci regala la terra. In autunno e in inverno non possono mancare broccoli, cavolfiori, bietole, cardi, barbabietole, cavoli di ogni tipo ma soprattutto le zucche. Mantovana, delica, butternut, violina, moscata e molte altre sono le varietà di quest’ortaggio così versatile.

Infatti, di ricette con la zucca ce n’è da perdere la testa e son tutte da scoprire. Piuttosto che la solita zucca cotta in umido o in padella, possiamo provare questa croccantissima versione al forno. Poi, perché non utilizzarla anche in un insolito e cremoso orzotto con poche calorie e tanti benefici.

Ma l’apice dell’arte culinaria nell’uso della zucca è il ripieno. La sua magnifica polpa, cotta, diventa una crema perfetta come base per torte salate e pasta fresca. Allora, ecco come cuocere perfettamente la zucca per preparare tortelli e ravioli da urlo o farcire una sfoglia invernale. Infatti, si corre il rischio di scuocerla o renderla troppo acquosa e liquida. Tra poco vedremo qualche trucco per cuocerla e usarla nelle varie ricette.

Ecco come cuocere perfettamente la zucca per preparare tortelli e ravioli da urlo o farcire una sfoglia invernale

Si sente spesso dire che il ripieno dei tortelli è troppo asciutto e stopposo. Un’altra lamentela è che la zucca è eccessivamente acquosa e quindi non buona per il ripieno. Per prima cosa individuiamo le migliori varietà adatte alla preparazione in questione.

Servirà una tipologia di polpa morbida ma soprattutto dolce. Ecco perché la mantovana, la marina di Chioggia, la berrettina, la delica e la Napoli sono la scelta migliore. Quasi tutte hanno un sapore caratteristico quasi di nocciola, mentre la polpa risulta compatta, asciutta e zuccherina.

Il secondo passaggio prevede la cottura, che inizia con la preparazione della zucca. Questa deve essere lavata esternamente. Facendo molta attenzione, perché la buccia esterna può essere dura, mettiamola su un tagliere e ricaviamone due metà. Poi liberiamole dai semi e dai filamenti interni. Senza levare la buccia ricaviamo delle fette spesse due centimetri.

Foderiamo una teglia con carta forno e oliamola leggermente su tutta la superficie. A questo punto adagiamo le fette sulla teglia. Nel frattempo, riscaldiamo il forno a 180°C. Quando è caldo, inforniamo la zucca condita con un pizzico di sale marino ed erbe aromatiche a piacimento. Cuociamola per 40 minuti circa, togliamo la buccia e otteniamo la base per i nostri ripieni.