Assunzioni a tempo indeterminato al CNR per giovani desiderosi di guadagnare e fare carriera

Il numero 87 della Gazzetta Ufficiale (4 novembre 2022) si è rivelato particolarmente ricco di opportunità lavorative per laureati e diplomati. Da Nord al Sud, dalle Amministrazioni centrali a quelle locali e le strutture sanitarie, il testo abbonda di bandi a cui potenzialmente candidarsi.

In questa sede, tuttavia, ci soffermeremo sui due estratti riguardanti i nuovi bandi indetti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Anticipiamo solo che sono disponibili assunzioni a tempo indeterminato al CNR per giovani inclini alla ricerca e predisposti alla crescita umana e professionale.

I posti di lavoro pubblici messi a concorso dal CNR

Vediamo anzitutto quali sono i profili professionali messi a concorso e quindi ricercati. I due bandi riguardano le seguenti unità:

2 operatori tecnici, VIII livello professionale;

5 unità con profilo di tecnologo, di III livello professionale;

30 unità di personale con profilo di collaboratore tecnico Enti di ricerca, VI livello professionale.

Tutti i vincitori di concorso saranno assunti a tempo pieno e indeterminato e saranno assegnati alle aree di ricerca ed unità del CNR. Sul portale istituzionale, nella sezione lavoro e formazione, sono riportati i singoli bandi per ciascuno dei profili e/o sedi di destinazione finale.

I requisiti di ammissione alle selezioni del CNR

Presentiamo in estrema sintesi i requisiti di ammissione alle selezioni. Quelli generici riguardano in primis la cittadinanza in uno degli Stati membri UE o comunque in linea con la Legge in materia. Poi abbiamo l’assenza di condanne penali, il pieno godimento dei diritti e l’assolvimento degli eventuali obblighi di leva.

È molto più particolareggiato e pieno di dettagli il capitolo dei requisiti specifici.

Per i 5 profili tecnologi si richiede il possesso del DL o LS o LM nei corsi di laurea di cui ai rispettivi bandi. Tra i vari titoli richiesti incontriamo Ingegneria Elettronica o Elettrica o delle Telecomunicazioni o Informatica, Scienze dell’Informazione, etc. Parimenti si richiede competenza ed esperienza pregressa in ambiti operativi affini a quello del profilo ricercato.

Per i 2 operatori si richiede il diploma di istruzione secondaria di 1° grado, nonché qualificazione professionale attinente alle competenze indicate nel testo. Parimenti occorre avere competenze e/o esperienze professionali come specificato al bando (bando numero 367.416).

Per i 30 collaboratori tecnici si richiede il diploma di istruzione secondaria di 2° grado nel percorso di studi eventualmente specificato al testo ufficiale. Parimenti si richiede competenza e/o esperienza professionale nelle tematiche di lavoro indicate dai singoli avvisi ufficiali.

Arrivano nuove assunzioni a tempo indeterminato al CNR per giovani

Le istanze di ammissione alle selezioni vanno inviate in remoto tramite l’applicazione informatica presente sul sito del CNR. Al riguardo si raccomanda ai candidati di seguire le istruzioni indicate ai bandi. Le istanze vanno inviate per il 4 dicembre, mentre entro il 5 dicembre ci si può candidare ai 328 posti dell’AZP.

Le selezioni sono per titoli ed esami, per cui la Commissione esaminatrice attribuirà i punteggi ai candidati sia in funzione dei titoli che dell’esito delle prove. Manco a dirlo, quest’ultime ovviamente saranno diverse a seconda del profilo per il quale ci si candida.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a visionare integralmente il testo ufficiale del profilo di proprio interesse.