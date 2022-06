Ci sono 100.000 occasioni di lavoro per chi ama lavorare al computer e lo stipendio medio annuo è di circa 37.000 euro

In un Mondo in cui tutto cambia velocemente, il mercato del lavoro non fa eccezione. Il progresso muta i paradigmi di vita, dalla spesa alimentare al modo di lavorare, dalle relazioni sociali ai rapporti con la propria banca, e così via. Oggi Internet e il pc sono pervasivi e determinanti, e molte azioni passano quotidianamente dalla rete. Inclusi i pericoli e le minacce informatiche, che dagli inizi della pandemia ai giorni della guerra sono andati aumentando.

Una delle figure più ricercate dalle aziende, informatiche e non, è quella dell’esperto in cyber security. Secondo le stime dell’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale, in Italia servono almeno 100mila esperti. Numeri importanti, a cui si aggiunge la considerazione che nel medio periodo la loro domanda non dovrebbe subire battute d’arresto.

Per chi cerca un’idea sul cosa fare da grande, quindi, ci sono 100.000 occasioni di lavoro per chi ama lavorare al computer.

Cosa fa e dove lavora questo esperto di computer

Come lascia intendere il nome, questo esperto si occupa grosso modo della protezione dei dati del cliente presso cui lavora. Può trattarsi di un’azienda pubblica o un Ente o un’associazione no profit o un privato cittadino. Oppure di una big o small company operante nel campo dei servizi, della finanza, della manifattura, etc.

Inoltre può lavorare tanto alle dipendenze (anche di una società di consulenza informatica) quanto in proprio, in qualità di libero professionista.

Tuttavia, è bene precisare che sono diversi i campi di specializzazione in cui un esperto di cyber security può focalizzarsi. Sotto l’ombrello della sicurezza informatica troviamo il network security architect, il security engineer, etc.

Come si diventa esperti in cyber security

Sicuramente vi sono alcuni percorsi scolastici che garantiscono più di altri in termini di lavoro, successo e carriera. Ad ogni modo si parte da un’ottima preparazione di stampo scientifico, elettronico ed informatico. Si richiedono elevate competenze e/o conoscenze in ambito hardware, software e dei più importanti linguaggi di programmazione. Poi troviamo tutte le conoscenze tipiche della specializzazione nella quale ci si focalizza.

In aggiunta alla laurea dedicata si rivelano importanti eventuali Master e, forse più dei Master, le esperienze sul campo. In molti ambiti di attività gli studi sono spesso una condizione necessaria ma non sufficiente per intraprendere certi percorsi.

Ci sono 100.000 occasioni di lavoro per chi ama lavorare al computer e lo stipendio medio annuo è di circa 37.000 euro

Gli stipendi di questi esperti informatici sono di tutto rispetto. Considerato che le paghe dipendono di norma dal valore aggiunto apportato e dalla forza della domanda, capiamo subito una cosa. Ossia che le paghe sono sopra la media sia per i livelli d’ingresso, sia intermedi che per le figure senior.

Oltretutto questi esperti non hanno molta concorrenza, nel mentre il mercato ha fame delle loro competenze. Secondo autorevoli fonti, la retribuzione annua di un engineer entry level si aggira sui 27mila euro, che arriva addirittura a 50mila per le figure esperte.

Prendendo a riferimento una figura intermedia, invece, lo stipendio viaggia su circa 3.000-3.100 euro mensili.

