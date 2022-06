Arriva dalla Germania questa semplice ricetta per preparare una soffice torta con un frutto molto lassativo

L’estate è un momento davvero ottimo per chi ama la frutta fresca. C’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si ammirano le bancarelle dei mercati o dei fruttivendoli. Si può optare ogni settimana per delle scelte diverse, variando molto sulla spesa. Oppure prendere poco di tutto, per non farsi mancare nulla.

Sappiamo perfettamente che uno dei frutti che va per la maggiore è il melone. Con cui possiamo fare deliziose ricette, oltre ad abbinarlo al classico prosciutto. Non solo, perché anguria, ciliegie e albicocche seguono di pari passo. Chiudendo con le pesche e le prugne. Una vera e propria macedonia di piacere.

Con tutta questa abbondanza possiamo decidere come andare a consumarla. Fresca, semplicemente dopo averla sciacquata. In deliziosi frullati, abbinando diversi gusti tra loro oppure in dolci e torte da mangiare come merenda durante la giornata.

Oggi ci recheremo idealmente in Germania per prendere in prestito la ricetta di una torta molto popolare da quelle parti. Un nome praticamente impronunciabile, Zwetschgenkuchen, che non significa altro che torta alle prugne. Una vera dolcezza, con qualità lassative di primo livello. Andiamo a vederne gli ingredienti:

350 grammi di farina;

una bustina di lievito di birra;

130 ml di latte tiepido;

50 grammi di burro;

50 grammi di zucchero;

un uovo;

scorza di limone;

1 kg di susine;

sale;

cannella.

Iniziamo la preparazione dalle susine. Laviamole sotto acqua corrente e asciughiamole bene. Dopodiché dividiamole in due e asportiamo il nocciolo. Andiamo a metterle in una ciotola capiente.

Quindi, prendiamo un altro recipiente, versiamo il latte appena intiepidito, aggiungiamo il lievito e un cucchiaio di zucchero. Giriamo bene e lasciamo in infusione per dieci minuti.

Intanto, prendiamo un’altra ciotola e versiamo la farina setacciata. Aggiungiamo, quindi, la soluzione di latte e lievito e iniziamo ad amalgamare. Successivamente, andremo a rompere l’uovo e chiuderemo il tutto con lo zucchero e la scorza di limone. Giriamo bene in modo da creare un impasto il più fluido possibile. Alla fine, mettiamo un pizzico di sale.

Trasferiamo l’impasto sul tavolo di lavoro. Cospargiamolo prima di farina. Quindi, andremo a stenderlo, per riporlo in una tortiera o in una teglia da lasagne. A questo punto, prendiamo i pezzi di susina e andiamo a fissarli all’interno della pasta.

Lasciamo quindi lievitare per una trentina di minuti circa, prima di spolverare il tutto con la cannella e infornare a 180 gradi per 45 minuti.

Servire il dolce ancora tiepido, magari accompagnandolo con della cremosa panna montata. Arriva dalla Germania questa semplice ricetta per preparare un dolce davvero gustoso a base di un frutto dalle ottime proprietà lassative.

