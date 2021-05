Le tisane depurative o dimagranti possono essere un ottimo aiuto per perdere peso. Se poi uniamo una sana alimentazione e un costante allenamento, i risultati possono essere davvero sorprendenti. Inoltre, è veramente facile prepararle in casa .

Le tisane dimagranti aiutano a perdere peso in maniera naturale. Utilizzando infusi di erbe e piante naturali è possibile drenare l’organismo. Tuttavia è sempre bene rivolgersi ad un professionista prima di consumarle e capire quale sia la dieta più giusta da affiancare.

Per notare i benefici di queste tisane è necessario assumerle regolarmente. Agiscono grazie ai loro principi attivi dalle proprietà termoioniche: ciò significa che aiutano ad aumentare il metabolismo riuscendo, così, bruciare più calorie.

Scopriamo insieme perché sono queste le 3 tisane depurative super efficaci che dobbiamo bere per essere molto più magre e sgonfie in pochissimi giorni.

Tisana al caffè verde

Se si ama il sapore del caffè non si può rinunciare a questa tisana brucia grassi. Si tratta di semplice caffè raccolto poco prima di raggiungere la completa maturazione.

È possibile comprarlo in erboristeria a chicchi o direttamente in bustine monodose. Se si acquista in grani sarà opportuno tritarli e metterne un cucchiaino in una tazza di acqua calda. Dopo dieci minuti si basterà filtrare e bere. Il caffè verde è una valida scelta perché riduce l’assorbimento di grassi grazie ad alcune sostanze dall’azione lipolitica. Inoltre agisce contro l’assorbimento dei zuccheri da parte dell’intestino.

Tisana zenzero e limone

Zenzero e limone sono un’accoppiata vincente per ridurre il senso di fame e stimolare il proprio metabolismo. Inoltre lo zenzero è un alimento termogenico, ossia un brucia grassi naturale. Basterà far bollire dell’acqua e aggiungere 5 fette sottili di zenzero e mezzo limone spremuto. Dopo circa dieci minuti di infusione, filtrare tutto e bere la tisana. Per un effetto più efficace sarà utile bere questa tisana un’ora prima dei pasti principali.

Tisana di ibisco

Se, ad una prima lettura, questo nome non dice nulla possiamo riconoscere questa tisana con il nome più comune di tè rosso. Questa tipologia di tè, di origine africana, è un diuretico eccezionale.

Inoltre, non contiene eccitanti o caffeina. È dunque possibile gustarsi una bella tazza di tè anche dopo cena.

Prepararla è molto semplice: acqua calda e un cucchiaino di fiori essiccati di ibisco. Nel caso in cui si amino le bevande fresche è possibile berlo anche dopo averlo fatto riposare in frigo per due ore con l’aggiunta di alcune gocce di limone.

Brucia grassi, diuretici e lotta agli zuccheri: ecco perché sono queste le 3 tisane depurative super efficaci che dobbiamo bere per essere molto più magre e sgonfie in pochissimi giorni.