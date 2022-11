Ci divertiremo da matti coi 3 giochi di società più belli da provare con amici e parenti

I giochi di società sono uno dei mezzi migliori per trascorrere le ore in compagnia dei nostri cari. Durante le feste comandate, o nelle serate d’inverno, non c’è nulla di meglio che sedersi a un tavolo e divertirsi insieme.

Il grande asso nella manica dei giochi di società è quello di riuscire a unire anche persone che non si conoscono. Basta spiegare le regole, sistemare il materiale necessario e si potrà iniziare a giocare.

Se ci stessimo chiedendo quale potrebbe essere il miglior gioco di società da scegliere, saremmo proprio nel posto giusto. A breve, infatti, elencheremo i più belli in circolazione, da usare per passare una bella serata tutti insieme.

Certamente si potrebbe anche vedere una bella serie tv o un horror su Netflix, ma nulla sarà paragonabile alle risate che ci faremo così. Iniziamo, quindi, a scoprire quali sono i giochi di società perfetti per ridere fino alle lacrime.

Ci divertiremo da matti coi 3 giochi più famosi di sempre con cui sveleremo misteri, scopriremo parole nuove e sfrutteremo la nostra astuzia

Se fermassimo una qualsiasi persona per strada e le chiedessimo se ha mai giocato a Monopoly, difficilmente riceveremo una risposta negativa.

Monopoly è, infatti, uno dei giochi di società in assoluto più famosi e diffusi di sempre. Le regole sono semplici ma, allo stesso tempo, complesse, e ci permetteranno di mettere a frutto diverse capacità. Intelligenza, astuzia e pazienza, infatti, sono tutte virtù che dovremo sfruttare per vincere una bella partita di Monopoly. L’obiettivo del gioco, infatti, è acquistare più possedimenti possibili, al fine di lasciare in bancarotta tutti gli altri giocatori.

In buona compagnia, questo gioco sarà molto avvincente e ci farà divertire profondamente.

Un gioco misterioso e avvincente fino all’ultima indagine

Passiamo a un altro gioco assolutamente da provare, ovvero Cluedo. Chi ama i thriller e i misteri da risolvere si innamorerà all’istante di questo gioco famosissimo.

Qui l’obiettivo sarà scoprire il colpevole del delitto, sfruttando gli indizi che a mano a mano riaffioreranno dal gioco. Inoltre, bisognerà anche identificare l’arma e il luogo del delitto.

Sfida all’ultima parola

Un altro gioco famosissimo a cui tutti dovrebbero giocare almeno una volta nella vita è Scarabeo. Qui le vere protagoniste sono le 130 tessere, normalmente di legno, che riportano le lettere dell’alfabeto.

Con queste tessere, il primo giocatore dovrà cercare di comporre una parola in orizzontale o verticale, passando anche per la casella centrale. Dopodiché, il secondo giocatore dovrà comporre un’altra parola che “attraversi” una delle lettere presenti nella parola del predecessore, e così via. Dalle parole create, ogni giocatore ricaverà un punteggio.

Il gioco finisce quando le tessere sono terminate e uno dei giocatori non ha più lettere da posizionare. Questo gioco, oltre a farci divertire e concentrare, ci permetterà anche di scoprire nuovi vocaboli, magari ancora sconosciuti. Per tutti questi motivi ci divertiremo da matti coi 3 giochi che abbiamo citato, soprattutto durante le feste in cui ci si ritrova con amici e parenti. Non ci resta che sceglierne uno, e che vinca il migliore.