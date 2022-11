3 film thriller e horror recenti da vedere assolutamente

Esistono due tipi di persone: quelle che amano alla follia i film thriller e horror e quelle che mentono. Sì, perché anche se ci fanno paura non possiamo fare a meno di guardarli. Forse per una qualche forma strana di masochismo, o forse per le rassicurazioni che ci prendiamo dopo dalla nostra metà. Ebbene, oggi ne vogliamo consigliare tre abbastanza recenti e alquanto “sui generis”, che potrebbero conquistare anche le persone dallo stomaco più debole. Sono film guardabili, due dei quali caratterizzati da una piacevole verve comica, che rende sopportabili le scene più cruente. Potrebbe essere un’aggiunta all’idea regalo per il nostro uomo incontentabile: una bella serata horror.

I migliori film thriller: numero uno

Il primo di questa top 3 che ci sentiamo di consigliare s’intitola “Malvagi” ed è un film thriller del 2019. Racconta la storia di Mickey e Jules, una coppia criminale in fuga. Succede però che la loro macchina va in panne durante il tragitto. Così, si intrufolano in una casa, in cerca di qualcosa da sgraffignare, ma fanno una scoperta raccapricciante: una bambina incatenata in cantina. Tornando di sopra vengono scoperti dai proprietari, che si mostrano sorprendentemente docili. Mickey vorrebbe darsela a gambe, ma Jules non intende lasciare la bambina in quella casa. Così scendono tutti in cantina, ma la bambina morde Mickey e inizia, per i due giovani amanti, un assurdo incubo per la sopravvivenza. Questo film è un thriller leggero e divertente, dove comicità e toni drammatici si fondono alla perfezione, per un risultato a prova di critico cinematografici.

Secondo film horror da vedere

Un altro film thriller/horror dall’apprezzabile verve comica è “Finché morte non ci separi”. Questo film racconta di Grace , la giovane neo sposa di Alex, erede della famiglia Le Domas e del suo impero dei giochi da tavola. È tradizione di famiglia, organizzare una serata di giochi durante la prima notte di nozze. Grace pesca nascondino, ma quello che non sa è che, in questa versione del gioco, l’obiettivo è trovare la sposa e ucciderla. Le Domas, infatti, sono convinti che se non uccidono Grace prima dell’alba, una terribile maledizione si abbatterà su tutta la famiglia. Un film così macabro da essere esilarante e le risate non si faranno attendere. Un horror leggero, perfetto per (quasi) tutta la famiglia.

L’ultimo dei 3 film thriller e horror migliori

All’ultimo posto della top 3 abbiamo “Non dirlo a nessuno”, un film del 2019 in cui due fratelli, Matt di 17 anni e Joey di 14, decidono di aiutare la madre moribonda, andando a rapinare una casa chiusa per fumigazione. Dopo aver preso i soldi, però, i due vengono sorpresi da una guardia di sicurezza. Matt e Joey fuggono, con l’agente Dave Hambey che li insegue.

Quando l’agente cade in un pozzo nel bosco, però, la situazione si ribalta. Matt è deciso a lasciarlo lì ma Joey, in preda ai sensi di colpa, decide di far visita regolarmente all’agente intrappolato, scatenando l’ira del fratello. Se solo avessero aspettato il ricco oroscopo di novembre, avrebbero ottenuto quei soldi con meno problemi. Questo film si rivela sorprendente, e anche se si avverte la mancanza del tono comico dei primi due, si lascia guardare. Questi sono 3 film thriller e horror che meritano davvero di essere visti, magari tenendo qualche luce accesa in casa.