Se stiamo pensando a una vacanza per prendere un po’ di sole e godere giorni di relax spensierati, ecco una parte dell’Italia che fa a caso nostro. Il mare è come cristallo e la spiaggia è come una fettuccia bianco perla senza fine. Ci sono chilometri di spiagge paradisiache per tuffarsi in acque cristalline e trasparenti dove la gente è accogliente, i prezzi economici e il tempo scorre lento.

Una vacanza per rilassarsi

Se in una vacanza non ci si rilassa che vacanza è? Si ritorna a casa più stanchi di prima e poi ci vogliono dei giorni per rimettersi in forma. Sia che ci si voglia rilassare su litoranei mozzafiato e acque cristalline, sia che si ha voglia di passare una vacanza tranquilla con la famiglia e nelle condizioni economiche molto vantaggiose, la Calabria è la regione italiana che fa al caso.

Possiamo scegliere fra due versanti, la Calabria che affaccia sul Tirreno e quella sullo Ionio. La parte ionica è meno affollata rispetto a quella tirrenica e ha delle spiagge immacolate ma anche dei centri estivi ben organizzati.

Per chi cerca la folla e le ore piccole da passare sul lungomare a chiacchierare allora Soverato è il paese che più si addice. Era un piccolissimo borgo di pescatori, poi la grande alluvione d’inizio Novecento fece tanti orfani, così da richiamare la presenza dei Salesiani di don Bosco. Presto nacquero le migliori scuole della Calabria dove si formarono tutti i soveratesi e oggi è il centro più importante della costa ionica.

A sud e a nord di Soverato non c’è che da scegliere a quale chilometro di spiaggia fermarsi. Ma le mete più economiche della costa sono le seguenti.

Le spiagge più abbordabili sullo Ionio

Per chi cerca chilometri di spiagge paradisiache da urlo per tuffarsi in acque cristalline e trasparenti dove la gente è accogliente, i prezzi economici e il tempo scorre lento iniziamo con Gioiosa Ionica. Successivamente potremo spostarci verso la vicina Roccella Ionica. Sono due località della bassa Calabria dove trovare diverse soluzioni convenienti. I chilometri di spiaggia bianca si susseguono con piccoli paesi molto caratteristici.

Poco a nord di Soverato troviamo la spiaggia di Caminia un piccolo incanto che continua fino alla grande Catanzaro Lido.

Scoprire la costa ionica della Calabria è veramente un’esperienza che ci permette di gustare una natura intatta e ritrovare anche una bella cordialità, come un vero tuffo nel passato. A questo proposito non si può lasciare la Calabria senza aver visitato Serra San Bruno e la sua Certosa.