Un fisico invidiabile non si ottiene in pochi giorni o in poche ore. Ci vuole impegno, sacrificio e costanza. Non bisogna mai improvvisare quando è in gioco il benessere personale. Si consiglia di rivolgersi sempre ad un esperto del settore per un programma di allenamento individualizzato. Di sicuro la via che porta a vivere in salute è tortuosa e piena di insidie. Ma non bisogna demordere. Ognuno di noi può avere dei risultati incoraggianti.

L’alimentazione è un principio cardine per avere un fisico perfetto e tonico. L’esercizio fisico costante, però, è imprescindibile. Sfortunatamente non sempre si segue la strada giusta.

Quando ci si allena per avere un fisico invidiabile bisogna evitare questi gravi errori molto comuni.

L’allenamento dei professionisti

Ma come si allenano i professionisti?

I bodybuilder hanno un piano che copre sette giorni a settimana. Carichi crescenti, massimali e la quota giusta di cardio. Seguono una dieta ben precisa per un apporto calorico adeguato.

I calciatori, di converso, lavorano più sulla componente aerobica. Ci sono giornate di carico muscolare e giornate di defaticamento. La preparazione atletica, però, è fondamentale. Raramente ci sono giorni di riposo totale.

Questi due esempi sono importanti perché è giusto avere dei modelli e degli obiettivi da raggiungere. Proprio in base ad essi ci si orienta e si definisce il proprio iter personale.

Non concedersi dei giorni di riposo

Il riposo è fondamentale. Permette di mantenere la condizione e di recuperare le forze. I muscoli, inoltre, si rinvigoriscono e si rafforzano. Senza un adeguato ristoro, non è possibile raggiungere i risultati prefissati.

Overtraining

L’overtraining è un allenamento eccessivo. La maggior parte delle volte, infatti, è sbagliato aggiungere ripetizioni o portare i muscoli allo sfinimento. Anche in questo caso le conseguenze saranno disastrose.

Allenarsi poco

Un altro errore molto comune è allenarsi poco. Si tratta dell’errore opposto all’overtraining. Il muscolo, in questo caso, riceve una stimolazione troppo blanda.

Si raccomanda, quindi, di tenere delle sessioni equilibrate con carichi adeguati alle nostre forze. Esagerare in uno dei due sensi (overtraining e viceversa) sono deleteri allo stesso modo.