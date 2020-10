La famiglia Ferragnez si allarga. Mamma Chiara Ferragni, papà Fedez (Federico), primogenito Leone e ora in arrivo una sorellina o un fratellino. Senza dimenticare Matilda, il cane. In giro già circolavano dei rumors su una possibile dolce attesa da parte dell’influencer. Ma non arrivò nessuna smentita o conferma al tempo. Mentre invece arrivò una denuncia da parte di Codacons (clicca qui per leggere l’articolo).

Chiara Ferragni incinta: arriva la conferma da parte dell’influencer e da Fedez

Oggi invece 1° ottobre 2020, Chiara Ferragni e Fedez confermano l’arrivo di un bebè. Lo comunicano tramite una foto postata sui social network. Dove Leone tiene in mano un’ecografia, dove si intravede la creatura. Sul post di entrambi i genitori si legge: “La nostra famiglia si allarga”. E non tardano ad arrivare le congratulazioni da parte di amici, familiari, ma anche da tutti i fan.

Leone Lucia Ferragni ormai è una vera star del web. E insieme ai genitori su TikTok o Instagram si fa amare ancora di più con quei capelli biondi da angelo e quegli occhi azzurri come la bellissima mamma. Leone è nato nel 2018 a Los Angeles e ora ha 2 anni compiuti il 19 marzo.

Durante il periodo di lockdown possiamo assolutamente confermare che vi è stato il boom di nascite. Partendo dall’annuncio di oggi di Chiara Ferragni e Fedez, passando per la top model Gigi Hadid e il cantante Zayn, e ancora Katy Perry con Orlando Bloom. Oppure Sophie Turner e Joe Jonas che sono diventati genitori lo scorso 22 luglio.

Insomma le star durante questo periodo si sono veramente date da fare dando un po’ di gioia a tutti coloro che sono rimasti chiusi nelle proprie case. Tramite balletti su TikTok, annunci così importanti che hanno reso i fan partecipi del sentimento, oppure dirette Instagram dove si passava del tempo insieme. Quindi sì, Chiara Ferragni incinta: arriva la conferma da parte dell’influencer e da Fedez.