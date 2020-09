L’associazione per la tutela dei consumatori torna all’attacco contro i Ferragnez. Infatti Codacons denuncia Chiara Ferragni. Ma perché? Su Twitter il marito Fedez risponde prontamente “mi mancavano”, alludendo ad accuse già portate avanti dall’associazione in tempi non sospetti. Ma qual è stato il motivo che ha portato alla denuncia?

Il motivo della denuncia

L’associazione dei consumatori ha denunciato Chiara Ferragni per blasfemia e offesa al sentimento religioso. Questa infatti è l’accusa da parte del Codacons. Quando ha visto la diffusione di una immagine in cui Chiara Ferragni appare raffigurata come una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi, detto il Sassoferrato. Il Codacons ha affermato che “questa immagine ha generato indignazione e raccapriccio dell’opinione pubblica e sul web e che sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

Codacons denuncia Chiara Ferragni. Ma perché?

La foto è stata realizzata per un’intervista fatta da Vanity Fair alla famosa imprenditrice per un’edizione speciale della rivista. Infatti l’intero numero, curato da Francesco Vezzoli, è dedicato alle donne e alla loro forza con dei ritratti iperbolici. Tra le altre donne Barbara D’Urso che diventa la contessa du Barry, Luciana Lamorgese che viene ritratta come Giovanna D’Arco ed Emma Bonino che si trasforma in Mahatma Gandhi.

Dopo la denuncia da parte del Codacons alla influencer, Fedez subito replica su Twitter. Perché infatti non è la prima volta che il Codacons avanza delle denunce nei confronti dei Ferragnez. Si ricorda infatti la denuncia fatta per la raccolta fondi durante la pandemia sulla piattaforma Gofundme e quando il nome Chiara Ferragni era stato accostato al festival di Sanremo. Come appunto ci ha scherzato sopra il marito Fedez, la coppia è abituata a critiche e attacchi costanti. Sicuramente sapranno difendersi anche da questa denuncia.

