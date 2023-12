Previsioni sui mercati per il 2024-Foto da pixabay.com

Le Banche centrali come da attese hanno lasciato i tassi invariati. mentre la FED ha iniziato a ipotizzare tagli dei tassi nel corso del prossimo anno, la BCE ha invece ipotizzato anche una fase di nuovo rialzo dell’inflazione. Come al solito anche queste sono previsioni e andranno poi confrontate con i vari dati macroeconomici che verranno pubblicati nei prossimi mesi. Chi vincerà nel 2024 negli investimenti?

Le serie storiche

Siamo entrati in una fase congiunturale dove, anche se si ipotizza recessione, le serie storiche dal 1898 ad oggi, indicano molto probabile un atterraggio morbido dell’economia. In questo contesto i tassi di interesse dovrebbero rimanere fermi per molti anni.

Questo dovrebbe essere un motivo per far continuare a salire i mercati azionari nel corso dei prossimi 12 mesi. Inoltre, le probabilità settate sulle medie storiche indicano che il minimo del decennio per le Borse mondiali probabilmente è stato archiviato.

Per quanto riguarda le materie prime, argento, oro e le altre principali dovrebbero continuare a salire. Gi immobili, secondo alcuni potrebbero avere una frenata, per altri una crescita moderata.

Il reddito fisso, potrebbe rimanere in una fase di stabilizzazione rispetto a come si è mosso negli ultimi mesi.

In sostanza si potrebbe assistere sostanzialmente a un anno in crescita sia per mercati che materie prime che reddito fisso.

Chi vincerà nel 2024 negli investimenti? Cosa attendere dai mercati fino al 6 gennaio?

La seduta di contrattazione del giorno 14 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.960

Eurostoxx Future

4.592

Ftse Mib Future

30.598

S&P500

4.719,19.

Negli ultimi giorni si è assistito a una fase laterale e questa potrebbe continuare fino alla fine dell’anno. Gli ultimi due giorni del mese sono attesi invece in rialzo. Fino al 6 gennaio non vediamo pericoli, da questa data in poi potrebbe iniziare un ribasso anche di 1/2 mesi.

Trend di continuazione rialzista se le chiusure della prossima settimana saranno superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

16.856

Eurostoxx Future

4.546

Ftse Mib Future

30.360

S&P500

4.591.

