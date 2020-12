Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ebbene, la tredicesima di Natale si attende con desiderio e speranza da parte di tutti. Tuttavia, quest’anno vi potrebbero essere dei cambiamenti e brutte notizie per taluni lavoratori. Vediamo, quindi, chi potrebbe subire una riduzione della tredicesima a causa del Covid. In particolare, la riduzione potrebbe scattare per chi ha già subito riduzioni o sospensioni del lavoro, durante il 2020, a causa dell’emergenza sanitaria. Quindi, si ci chiede: la bastonata spetterà proprio per chi è già stato più sfortunato? Purtroppo si, in quanto l’abbassarsi dello stipendio si traduce inevitabilmente anche in una riduzione di tredicesima. Infatti, detta mensilità rientra nella parte della retribuzione che il dipendente matura in base al lavoro prestato durante l’anno. Sicchè, per l’indicata categoria di dipendenti, l’importo della mensilità extra sarà più basso di quello normalmente percepito.

Come si ha la riduzione della tredicesima

Quindi, abbiamo specificato chi potrebbe subire una riduzione della tredicesima a causa del Covid. Ciò in quanto le settimane di assenza forzata dal lavoro, hanno inevitabilmente impattato sul calcolo della tredicesima. Infatti, come si sa, quest’ultima viene calcolata sulla retribuzione di fatto, in base ai parametri indicati nel contratto collettivo di categoria. Senonchè, le quote di tredicesima possono essere ridotte a causa di un periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Ciò, anche se il lavoratore sia stato messo in Cassa Integrazione, che è pari all’80% della retribuzione globale. Essa, comprenderà anche: lo stipendio lordo, i ratei di tredicesima e dell’eventuale quattordicesima, spettanti per le ore di lavoro non prestate. Tuttavia, quella percentuale garantita, deve essere anche parametrata ai massimali dei trattamenti di integrazione, annualmente rivalutati. Senonchè, per il 2020, i valori di massimali comunicati dall’INPS sono stati:

1) massimale lordo di 998,18 euro per stipendi fino a 2.159,48 euro;

2) massimale lordo di 1.129,66 per stipendi superiori a 2.159,48 euro. Questo significa che se l’integrazione salariale della Cassa supera i massimali indicati, non ci sono margini per l’integrazione sulle mensilità aggiuntive, tra cui, appunto, la tredicesima.