Il pranzo della domenica o quello per le feste richiede talvolta preparazioni complesse e particolarmente elaborate per ogni singola pietanza. Quando arriva il momento di occuparsi anche del dessert, spesso non si ha a disposizione tanto tempo. Eppure, non si vorrebbe rinunciare al gusto e alla bellezza di una dolce tentazione a fine pasto. In questo articolo il Team di ProiezionidiBorsa spiega dunque come preparare un irresistibile dolce al cucchiaio in soli 5 minuti per stupire gli ospiti.

Un dolce da leccarsi i baffi con soli 3 ingredienti

Questa ricetta richiede pochi e semplici ingredienti che è facile procurarsi. Si tratta della mousse di cioccolato da servire in bicchierini o vasetti per un effetto scenico che sigilla il gusto intenso e avvolgente del cacao. Ecco quali sono le dosi per quattro presone:

180 grammi di cioccolato fondente;

250 ml di panna liquida fresca;

125 ml di latte (meglio se intero);

40 grammi di zucchero a velo.

Come preparare un irresistibile dolce al cucchiaio in soli 5 minuti per stupire gli ospiti: il procedimento da seguire

Per prima cosa prendere un tegame nel quale scaldare il latte a cui si deve unire lo zucchero a velo. Porre il tegame sui fornelli a fuoco medio e mescolare gli ingredienti di modo che lo zucchero si sciolga completamente. Il latte deve essere caldo quasi fino a bollire, dopo di che è utile spegnere la fiamma. A questo punto, versare nel composto il cioccolato fondente a pezzi e continuare a mescolare con cura fino a quando non si scioglierà completamente. Far raffreddare la crema di latte e cioccolato e nel frattempo montare a neve la panna liquida fresca. Da qui unire la panna alla crema di letta e cioccolato.

Nel portare a termine questa operazione si raccomanda di procedere con movimenti regolari e non troppo rapidi. Questo servirà a non smontare il composto di panna e rema al cioccolato. Quando questa operazione sarà conclusa, si potrà sistemare la mousse in bicchierini o in vasetti. Riporre in frigo per un’ora oppure in freezer per 20 minuti circa. Al momento di portare in tavola la mousse, si può completare il piatto con una spolverata di scaglie di cioccolato e un pizzico di cannella se si gradisce il gusto. Per decorare i vasetti e dare un’aria natalizia al dolce, è possibile anche legare un nastrino colorato attorno ad ogni vasetto e portare in tavola. Ecco una ricetta facile, gustosa e rapida per un dessert che delizierà la famiglia.

