Con la reversibilità ho diritto alla tredicesima? La mensilità aggiuntiva che solitamente si percepisce nel mese di dicembre, spetta anche ai beneficiari di pensione di reversibilità? Gli esperti di ProiezionidiBorsa rispondono ad una domanda che spesso si pongono i percettori di tale tipo di trattamento pensionistico.

Come funziona in questi casi

Molti preferiscono chiamarla Gratificazione natalizia. È la tredicesima mensilità che solitamente tanto i lavoratori quanto molti pensionati percepiscono in busta paga o sul cedolino. Si tratta di una somma pari all’importo mensile della pensione o dello stipendio e va a raddoppiare la quota spettante nell’ultimo mese dell’anno. I familiari superstiti a carico di un lavoratore o di un pensionato, in ottemperanza all’art. 22 della Legge 903/1965, possono aver diritto al sussidio economico. Tale forma di sostegno si identifica con la pensione indiretta o di reversibilità se il defunto figurava rispettivamente come lavoratore o pensionato. In questi casi, la percentuale di reversibilità a cui il beneficiario ha diritto, viene erogata dall’INPS in forma di assegno mensile. La domanda che l’interessato potrebbe porsi, in relazione al proprio diritto è proprio la seguente: con la reversibilità ho diritto alla tredicesima?

Quando spetta la tredicesima e la quattordicesima

Ebbene sì, chi percepisce la pensione di reversibilità gode del pieno diritto di corresponsione della tredicesima. Unico aspetto da tenere in considerazione riguarda la data del decesso del dante causa. In questi casi, per il diritto alla tredicesima, si deve seguire tale calcolo: dividere la mensilità lorda per 12 e moltiplicarla per il numero di mesi in cui si ha percepito la pensione nell’anno.

Un ulteriore aspetto importante circa la tredicesima della pensione di reversibilità riguarda la tassazione. Questa risulta piuttosto marcata sulla tredicesima mensilità. In alcuni casi, oltre alla tredicesima è bene ricordare che si può ottenere anche la quattordicesima seguendo le indicazioni che riportiamo qui.