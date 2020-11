Tra gli alimenti autunnali più amati in assoluto ci sono i funghi. Questi saporitissimi prodotti del bosco possono trasformarsi in innumerevoli ricette, come in sughi (ecco un ottimo sugo di funghi) in soffritti, e addirittura in bistecche! Sì, la bistecca di funghi esiste, ed è sempre più diffusa nei ristoranti di tutto il mondo. La bistecca di funghi è un ottimo sostituto della carne non soltanto per vegetariani e vegani, ma anche per chi vuole ridurre il consumo di carne o provare un nuovo piatto così curioso e saporito.

I funghi che più si prestano ad essere trasformati in bistecche sono i funghi champignon di grossa dimensione, quelli che in inglese si chiamano ‘portobello mushrooms’. Vediamo come i funghi champignon possono trasformarsi in bistecche così succose da far invidia alla carne.

Ingredienti per le bistecche di champignon

a) 3 o 4 funghi champignon di grandi dimensioni (anche venduti col nome di ‘portobello’);

b) 4 cucchiai di aceto balsamico;

c) mezzo bicchiere di olio di oliva;

d) uno spicchio d’aglio;

e) un cucchiaino di paprika in polvere;

f) un cucchiaino di pepe macinato;

g) un cucchiaino di cumino;

h) sale q.b.;

i) prezzemolo fresco per guarnire.

Procedimento

Per prima cosa laviamo i funghi e rimuoviamo i gambi. Per questa ricetta verranno usati solo i cappelli. In una ciotola mischiamo l’aceto balsamico, l’olio, la paprika, il pepe, il cumino e l’aglio tritato finemente. Ora mariniamo i nostri funghi nella salsa che abbiamo appena preparato. Possiamo disporli ad esempio in una teglia e distribuire la salsa con un cucchiaio. Lasciamoli insaporire almeno un’ora.

Nel frattempo scaldiamo una piastra grigliatrice sul fuoco (possiamo usare anche una padella se non abbiamo la piastra). Ora non ci rimane che grigliare i nostri funghi da entrambi i lati. Continuiamo ad aggiungere la marinatura con un cucchiaio o un pennello durante la cottura.

Quando i funghi saranno cotti e ben indorati da entrambi i lati, serviamo con delle foglie di prezzemolo tritate grossolanamente come guarnizione. Ecco come i funghi champignon possono trasformarsi in bistecche così succose da far invidia alla carne. Buon appetito!