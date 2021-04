In Italia il possesso di un’abitazione è il sogno di molti. I più fortunati l’hanno ricevuta in eredità e con i tempi che corrono, non tutti hanno la possibilità economica di comprare una casa e perciò preferiscono affittare. Ma sia i primi che i secondi sono accomunati da un destino. Infatti chi possiede oppure ha in fitto una casa si sta mettendo al sicuro dal punto di vista assicurativo. Nielsen ha condotto un’indagine in Italia per testare quanti tra proprietari di casa o titolari di un affitto posseggono oppure sono alla ricerca di un prodotto assicurativo.

Ebbene a questa platea appartengono il 62,4% degli intervistati. Quest’ultimi, in via prioritaria, proteggono l’abitazione in cui vivono e il contenuto della casa.

Analizzando più a fondo l’indagine, i nostri Esperti hanno notato come la percentuale sale al 67,4% in particolare per i proprietari di casa. Invece, la percentuale cala al 42,2% per i soli affittuari.

A chi si rivolgono per l’assicurazione

Gli italiani non hanno molta esperienza in questo settore e perciò preferiscono interfacciarsi con il consulente assicurativo di fiducia.

A seguire viene la banca e poi le assicurazioni online. Questo dato rispecchia quanto detto prima: il consumatore non vuole rischiare più del dovuto quando si tratta della casa perché considerato un bene fondamentale. Infatti chi ha acquistato casa l’ha fatto dopo enormi sacrifici mettendo da parte i risparmi di una vita. Non a caso che in un ultimo report dell’ISTAT risulta che l’80% delle famiglie italiane è proprietaria dell’abitazione in cui vive.

Il futuro

Gli italiani, inoltre, iniziano anche ad abbinare più pacchetti assicurativi. Infatti vicino alla polizza assicurativa per la casa sottoscrivono una polizza famiglia o infortuni.

Dunque il mercato dell’assicurazione casa, famiglia e infortuni ha ampi margini di crescita. Perciò le compagnie assicurative mettendo in essere proposte allettanti possono ottenere molti benefici.

Attualmente l’offerta non soddisfa i bisogni delle famiglie in termini di facilità di fruizione, personalizzazione e costo/beneficio. Non è detto che a breve sul mercato arrivi una polizza Casa & Famiglia capace di proteggere abitazione, beni e i propri cari. Sarà per questo motivo che chi possiede oppure ha in fitto una casa si sta mettendo al sicuro a 360°.