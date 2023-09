Chi otterrà una promozione sul lavoro e riceverà più soldi in busta paga? I Tarocchi rispondono: potresti essere tu!

La cartomanzia può essere un valido aiuto non solo per conoscere il futuro per quanto riguarda amore, denaro, lavoro, fortuna, ma può essere anche uno strumento per capire meglio noi stessi, il nostro presente e il nostro potenziale.

Da tempi arcani, chi ha un quesito che grava sul cuore, non esita a rivolgersi alla benevolenza degli Arcani o degli Astri. Spesso, ricevere una parola di conforto, è quel valore aggiunto che può rendere speciale l’incontro con coloro che, avvalendosi di un’antica saggezza, possono aiutare il consultante a conoscere gli eventi. C’è anche chi vorrebbe sapere se è alle porte un cambiamento radicale, che potrebbe migliorare la sua vita. Oggi andremo a interrogare i tarocchi in merito a quanto segue: chi otterrà una promozione sul lavoro e un aumento di stipendio?

Il tema legato all’indipendenza economica è attualmente molto sentito, e sofferto. Sono davvero poche le persone che possono dichiararsi soddisfatte della professione che svolgono e dei soldi che percepiscono ogni mese. Se ti sei dato da fare per raggiungere una posizione lavorativa più consona alle tue esigenze e al tuo potenziale, prova a leggere la stesura generale di questa settimana. Magari, la persona identificata dai tarocchi, potresti essere proprio tu!

Chi otterrà una promozione sul lavoro e riceverà più soldi in busta paga

La stesa di oggi è valida per la settimana che va da lunedì 11 a martedì 19 settembre 2023, ma se scopri questo articolo in un secondo momento, prova lo stesso a confrontarti. Le energie non sono soggette ai limiti dello spazio tempo, come lo è la materia. Se qualcosa ti ha portato ad aprire questo scritto, forse puoi comunque trovarci qualcosa di utile per te e per i tuoi cari.

Descrizione del soggetto interessato, secondo Tarocchi

La stesa inizia con un senso di paranoia, il 9 di Spade è una lama pesante, che parla di insonnia, incubi, pensieri ossessivi. Chi riceverà l’agognato avanzamento sul lavoro è una donna, descritta dalla Regina di Bastoni. Si tratta di un segno di Fuoco, come Ariete, Leone o Sagittario. Questa donna è stata lasciata dal marito e ha dovuto affrontare un divorzio complesso e travagliato. Lo si evince dalla presenza dell’Arcano della Giustizia, il 3 di Spade, l’Arcano dell’Imperatore, il 5 di Bastoni.

Queste carte parlano di separazione e conflitto. Probabilmente, con il 7 di Denari, questa donna è stata lasciata in condizioni economiche non disperate, ma neppure entusiasmanti. L’ottima notizia è che si risolleverà egregiamente dal punto di vista lavorativo: il 3 di Denari, il Bagatto e il Mondo segnalano non solo il passaggio ad un livello più alto. Parlano di rinascita e completamento. Non solo riceverà più soldi, ma questa persona probabilmente otterrà uno sperato trasferimento di città o di sede lavorativa, e con il 9 di Coppe ella si sentirà di nuovo forte, ambiziosa e nel pieno del proprio potere.