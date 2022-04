Quando si avvicinano le vacanze, a volte la nostra priorità è quella di risparmiare, a prescindere dalla destinazione. Questo, però, ci orienta verso alcune di queste piuttosto che altre, dal momento che non tutti i paesi e le città sono particolarmente economiche.

Per questo motivo, sempre più persone vanno alla scoperta di Budapest, della Polonia e del Portogallo. Quest’ultimo caso ha visto crescere l’interesse dei turisti negli ultimi anni e per un buon motivo. Qui, infatti, si trovano diverse attrazioni, abbordabili e affascinanti, da visitare in tutta comodità.

Il Portogallo a Pasqua

Il Portogallo è la porta dell’Europa sull’Atlantico ed è anche il suo punto più estremo ad Ovest. Nonostante i forti venti, però, ci sono diverse spiagge che meritano una visita. In particolare, quelle nel Sud sono molto apprezzate per il loro contrasto con le altissime scogliere.

Anche chi non sa dove andare a Pasqua, trova nel Portogallo la destinazione ideale. Infatti, se decidiamo di visitare questo Paese in primavera la nostra può essere anche una visita culturale alla scoperta dei riti e delle tradizioni. Possiamo rivivere la Passione di Cristo nella rappresentazione fatta a Óbidos e tutti gli altri episodi a Braga. A Castelo de Vide, invece, possiamo assistere alle tradizioni ebraiche di questo periodo. I visitatori vanno anche pazzi per la celebrazione della Mãe Soberana a Loulé e della Senhora da Boa Viagem a Constância.

Chi non sa dove andare per una vacanza lowcost dovrebbe visitare questa città europea ricca di attrazioni da girare a piedi

Se abbiamo pochi giorni a disposizione ci sono diverse città portoghesi fra cui scegliere. Una delle più attrezzate per i turisti e sicuramente Porto, facile da raggiungere con voli lowcost. Qui spenderemo poco anche per l’alloggio, senza nemmeno accontentarci troppo. Si tratta anche di una città conosciuta a livello mondiale per essere un punto di riferimento della cucina contemporanea. Eppure, difficilmente ci capiterà di lamentarci dei prezzi troppo alti del cibo.

Si tratta di una città ricchissima di attrazioni, la maggior parte visitabili tranquillamente a piedi. Nonostante questo un viaggio nei famosi tram di Porto è una vera e propria esperienza.

Fra le varie attrazioni ce ne sono alcune gratuite, la prima delle quali è la città stessa. Passeggiare per le stradine di Porto, infatti, sarà come visitare un museo cielo aperto, tra edifici barocchi, case colorate e chiese adornate di azulejos.

In più, possiamo visitare gratuitamente la Cattedrale del Sé, il Mercato di Bolhao, Sao Bento e due delle sue attrazioni più famose, Ponte Dom Luis I e l’Elevador da Ribeira.

