La salsa al pomodoro è alla base di tantissimi piatti della tradizione. È anche una preparazione facile, alla portata di tutti e che prevede l’utilizzo di pochi ingredienti. Ecco perché la pasta al pomodoro è uno dei piatti più amati in tutto lo stivale, oltre ovviamente che per il suo dolce sapore.

Tuttavia, anche se quasi tutti in teoria sanno come cucinare un sugo, non sempre riusciamo a ottenere il risultato sperato. A volte lo possiamo trovare poco cotto e troppo liquido oppure troppo ristretto e grumoso.

Anche il sapore può non essere dei migliori, vertendo più sull’acido o sull’amaro, piuttosto che sul dolce. I motivi per cui questo può succedere sono tanti, anche se spesso si tratta di pura e semplice distrazione.

In effetti, è un processo piuttosto lungo che abbiamo bisogno di seguire con costanza. C’è, però, anche un altro dettaglio che non abbiamo considerato e che potrebbe fare la differenza.

Come cucinare un sugo al pomodoro da leccarsi i baffi evitando questo errore molto comune

La ricetta del sugo può variare di qualche elemento, ma solitamente quello base segue un procedimento prestabilito.

Innanzitutto, si comincia con il soffritto, spesso composto di cipolla e carota insieme a un po’ d’olio.

Poi, si utilizzano i pomodori pelati o la passata di pomodoro, cucendoli fino a farli restringere e fino a raggiungere la consistenza della salsa.

Infine, concludiamo l’opera con del sale e una manciata di foglie di basilico. Qualche nonna, però, assicura che il risultato perfetto si può ottenere solo con un cucchiaino di zucchero.

Questo sugo può anche essere la base per un delizioso ragù e per condire i piatti più disparati. Se però non otteniamo un sugo della consistenza giusta, il nostro lavoro sarà stato inutile. Quindi, ricordiamoci di girare il sugo abbastanza spesso così da evitare che il fondo si restringa troppo o si bruci.

Per lo stesso motivo, però, dobbiamo anche scegliere con oculatezza il contenitore per la cottura. Infatti, molti commettono l’errore di usare una pentola alta e troppo stretta. Lo facciamo senza pensare o magari per evitare i classici schizzi. Questa scelta, però, farà sì che il sugo alla base sia pronto prima di quello in superficie. Non solo, ma dovremo anche aspettare di più per raggiungere la consistenza perfetta.

