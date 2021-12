Con il tempo le mode cambiano e il nostro fisico muta. Ci ritroviamo, così, con una moltitudine di capi di abbigliamento che non usiamo più. Difficilmente riusciamo a sbarazzarcene. Da un lato ci ricordano i vecchi tempi in cui indossavamo quel particolare abito o pantalone. Dall’altro, li lasciamo lì con la speranza che un giorno o l’altro torneranno di moda.

Ma se il nostro armadio comincia a strabordare, o non abbiamo una soffitta dove poter riporre le cose vecchie l’unica soluzione è buttar via tutto. Sbagliato! Se si opta per questa soluzione si fa un grande errore. Prendiamo come esempio un capo d’abbigliamento che sicuramente ognuno di noi ha riposto e non più messo: i jeans.

Chi lo ha detto che i jeans che non ci stanno più devono fare la muffa nell’armadio quando si possono riutilizzare grazie a queste idee di riciclo geniali? Ebbene sì, possiamo dare nuova vita ai nostri vecchi jeans ma non solo nei modi più ovvi. Ad esempio, creare delle minigonne, o degli shorts, delle borse o semplicemente ringiovanirli creando degli strappi in vari punti. No, in questo articolo sveleremo altri usi più strani e impensati, andiamo a vedere quali.

Abbelliamo casa con dei cuscini davvero originali

Sarebbe meglio se si avessero almeno 2 paia di jeans di diverso colore per rendere il tutto più originale. Tutto ciò che ci servirà è una macchina da cucire e una cerniera lampo. Ritagliare vari pezzi dei jeans e unirli tra di loro fino a creare il riquadro del nostro cuscino. Continuare anche per l’altro lato e cucire il tutto su 3 lati. Aggiungere la cerniera sul lato aperto ed ecco pronta la nostra fodera per cuscino. In alternativa, senza cerniera, è possibile inserire direttamente dell’imbottitura nel lato rimasto aperto e ricucire il tutto.

Giocattoli per il nostro migliore amico peloso

Con gli avanzi dei jeans, rimasti dai lavoretti fai da te, si possono ricavare degli utilissimi giocattolini per i nostri amici a 4 zampe. Sarà sufficiente prendere l’avanzo, arrotolarlo su sé stesso e farci un noto al centro. Il risultato sarà un cordoncino di jeans da mordicchiare e con cui giocarci.

Ciabatte da casa

Tutto ciò che ci servirà sarà del gommapiuma, il jeans e una macchina da cucire. Ritagliare il gommapiuma un po’ più grande della grandezza del piede, la forma potrebbe essere un rettangolo o un ovale, la scelta è individuale. Ricoprire il gommapiuma con la stoffa del jeans e cucirla. Utilizzare, poi, le tasche dietro del jeans attaccandole sui tre lati inferiori sopra la nostra suola appena creata. Sarà proprio nella tasca in cui infileremo il nostro piede.

Sono o non sono idee davvero geniali?