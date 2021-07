In casa siamo costretti spesso a dover fronteggiare diversi inconvenienti. Da una lampadina che si rompe all’umidità che causa danni in bagno o in altri luoghi dell’abitazione, sono tanti i problemi che ci potrebbero capitare. Proprio per questo è necessario e utile conoscere delle tecniche o dei rimedi che possano permetterci di risolvere queste situazioni. Meglio ancora se si basano su metodi naturali e su ingredienti che già abbiamo in casa.

Presenze insopportabili

Con il cambio di stagione e l’arrivo dell’estate cambiano anche gli inconvenienti domestici che ci troviamo a dover risolvere. Durante questi mesi, infatti, dovremo fronteggiare, tra gli altri, anche l’arrivo di tutti quegli animali che, con il caldo, iniziano a farsi vedere all’interno di casa. Insieme a zanzare, mosche e formiche, ce ne sono alcuni che si rivelano particolarmente fastidiosi, se non insopportabili. Vediamo di quali si tratta.

Chi lo avrebbe mai detto che era così facile liberarsi dei fastidiosissimi pesciolini d’argento

Ebbene si, ci riferiamo proprio ai pesciolini d’argento. Questi piccoli insetti di colore argento, il cui vero nome è lipisma saccharina, non sono altro che piccoli animaletti con un immenso talento nel mimetizzarsi. Per questo, a causa del loro colore, siamo spesso soliti trovarli all’interno della carta d’alluminio o in altri oggetti presenti in cucina. Inutile sottolineare quanto per molti sia veramente un fastidio averli attorno, soprattutto dal momento che entrano a contatto con le stoviglie e con il cibo. Bene, a tal proposito, oggi vogliamo proporre un rimedio naturale in grado di eliminarli. Vediamo di cosa si tratta.

La tecnica che presentiamo oggi prevede come ingrediente principale il pane e, nello specifico, la mollica. Infatti i pesciolini d’argento sono fortemente attratti dall’amido e quindi anche da questo alimento. Basterà, dunque, mettere della mollica di pane all’interno di un vaso di ceramica dai bordi alti e posizionarlo strategicamente nei luoghi che questi insetti frequentano maggiormente. In questo modo, verranno attirati all’interno del vaso, rimanendo incastrati e dandoci la possibilità di rimuoverli dalla cucina. Chi lo avrebbe mai detto che era così facile liberarsi dei fastidiosissimi pesciolini d’argento.