Dai 2mila euro in su e l’alloggio per trasferirti in questa località di mare frequentata dai Vip. Cosa aspetti?

Tanti cercano opportunità per cambiare vita. Magari, occasioni per trasferirsi lontani da casa. In un periodo, poi, dove trovare lavoro non è mai facile, sapere che c’è chi è disposto a pagarti dai 2mila euro in su è una bella notizia. In più, anche l’alloggio è compreso. Allora, conviene provare a candidarsi in questa località, tra le preferite dai Vip.

Tanti aspettano l’occasione della vita per cambiare. Si cercano opportunità non solo per guadagnare di più, o per trovare lavoro, ma anche per frequentare ambienti diversi. Ecco perché ogni occasione è buona, guardandosi in giro, a partire già da questa estate. Le offerte di lavoro, per fortuna, non mancano per chi è senza. O, anche, per chi desidera cambiare e prendere uno stipendio maggiore. A volte, si inizia con un periodo di prova e, da un mese diventano due, poi tre e, magari, arriva l’assunzione definitiva. Insomma, ogni lasciata è persa non solo in amore, ma anche negli affari. Vero che il periodo non è facile, per il lavoro, però esiste un modo per trovarlo con meno difficoltà.

Ecco come potremmo cercare offerte di lavoro stando comodamente a casa

Una volta, ad esempio, con il nostro curriculum vitae in mano, andavamo a bussare ai vari capi del personale, informandoci su eventuali disponibilità. Ormai, non serve più farlo. Basta sapere qual è il trucco per andare a colpo sicuro. Anche se si è senza esperienza e con la licenza media.

L’importante è creare un curriculum vitae senza fare errori. Altrimenti, senza usare il trucco di cui sopra, si può cercare nei siti che raccolgono, genericamente, varie offerte di lavoro. Così da controllare se, per caso, ci sia qualcosa che potrebbe fare al caso nostro, in base alle capacità di ognuno.

Tutte le informazioni su questo annuncio che potrebbe fare al caso nostro

Ti danno dai 2mila euro in su e l’alloggio in una località famosa per essere frequentata dai Vip. Ovvero, a Porto Rotondo. Immaginate che bello, riuscire ad andare lì a lavorare, anche se per un periodo di tempo limitato.

Ebbene, su Indeed, in data 6 giugno, abbiamo trovato un annuncio recente. Sant’Isidoro Pizza & Bolle ha delle pizzerie di alta qualità che abbinano, alla pizza, le bollicine. Ebbene, stanno per aprire anche a Porto Rotondo, per la stagione estiva.

Ti danno dai 2mila euro in su e l’alloggio se hai questa esperienza che stanno ricercando

E cercano pizzaioli con esperienza di pizza napoletana contemporanea per nuova apertura di Sant’Isidoro Pizza & Bolle, a Porto Rotondo, in Sardegna, per stagione estiva. Secondo l’annuncio, l’offerta è dal 27 luglio al 27 agosto, con contratto di lavoro a tempo pieno.

Interessante lo stipendio offerto: € 2.000/€ 2.800 al mese. E, tra i benefit, alloggio, orario flessibile e parcheggio libero. L’esperienza richiesta è di 1 anno come pizzaiolo. La data di inizio prevista è il 15/07/2023.