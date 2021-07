Molti di noi hanno la tendenza ad accumulare oggetti come libri, vestiti, soprammobili e chi più ne ha più ne metta. Spesso questa mania di conservare tutto è molto scomoda, ma ci sono certi casi in cui si rivela una scelta furba. In questo articolo, per esempio, abbiamo parlato di come molte persone possiedono un libro che ora può valere decine, se non centinaia, di euro sul mercato, perché moltissimi sono disposti a spendere cifre da capogiro per accaparrarsi questo libro usato.

Oggi, però, vedremo perché chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo.

Degli oggetti che valgono che in molti hanno nascosti in cantina

Oltre ai libri, ci sono moltissimi altri oggetti che in molti di noi hanno, magari in cantina o in soffitta, e che possono valere una fortuna. Si tratta, in particolare, di due oggetti un tempo diffusissimi e che ora potrebbero valere davvero molti euro, se conservati in buono stato.

Stiamo parlando delle vecchie macchine fotografiche analogiche di un tempo, quelle che funzionavano con un rullino o che stampavano direttamente sulla carta come le Polaroid.

Questi oggetti un tempo erano piuttosto accessibili, ma ora possono avere un valore molto alto, perché sono del tutto fuori produzione. Se abbiamo delle vecchie macchine fotografiche dobbiamo farle subito valutare da un esperto e, magari, potremmo scoprire di averne una di grande valore.

Chi ha questi oggetti potrebbe avere una fortuna in cantina senza saperlo

Un altro oggetto che è molto richiesto nel mercato dell’usato e che in molti di noi hanno in cantina è la macchina da scrivere. Ormai del tutto in disuso, questa macchina una volta era diffusissima e indispensabile per scrivere in maniera rapida e leggibile.

In molti possedevano un modello, sia economico che più sofisticato. Questi modelli sono del tutto fuori produzione e sono molto apprezzati dai collezionisti, dagli amatori della scrittura a macchina e da chi, semplicemente, ama questo oggetto come complemento d’arredo.

Se abbiamo una vecchia macchina in buono stato, non buttiamola via, potrebbe valere centinaia di euro, provare per credere.