Chi tiene alla propria salute spesso fa azioni di prevenzione costante. Fra queste ci sono anche i check up annuali che intendono verificare lo stato di salute di diverse parti del nostro corpo. Una delle operazioni più banali che andrebbe fatta, per l’appunto almeno una volta all’anno, sono le analisi del sangue. Tramite queste infatti possiamo verificare molti valori.

Uno di questi è il colesterolo. Se questo risulta alto, può essere colpa di alcuni cibi che consumiamo. Oggi per dare una mano facciamo un piccolo elenco. Ecco, secondo studi di settore, i tre insospettabili cibi da evitare per chi soffre di colesterolo alto. Scopriamoli insieme e magari, in alcuni casi, cerchiamo di limitarli.

I tre insospettabili cibi da evitare per chi soffre di colesterolo alto

La prima categoria di questa mini guida sono le frattaglie. Parliamo, dunque, degli organi interni degli animali come, ad esempio, le cervella, il fegato, i polmoni e i reni.

Questi cibi, nonostante siano molto proteici, contengono, infatti, una grande quantità di grassi e di colesterolo. In una porzione di 100 grammi di fegato se ne possono rispettivamente contare circa 4,5 grammi e 191 milligrammi circa. Per questo sono da evitare per chi ha problemi di colesterolo alto o di gotta.

Il secondo gruppo a cui fare attenzione è quello dei frutti di mare e di alcuni tipologie di crostacei. Parliamo, quindi, di cozze e vongole, ma ad esempio anche dell’aragosta. Sempre per portare un esempio quest’ultima ne contiene 85 milligrammi. Da evitare anche i calamari.

L’ultimo di questa piccola lista

E per ultimo ecco questo gruppo di alimenti: i latticini, categoria demonizzata per la dieta e per i gonfiori addominali. Nonostante siano da limitare o addirittura da evitare i formaggi grassi come quelli semi-stagionati o stagionati si possono prediligere quelli light come ad esempio la mozzarella.

Meglio non consumare il latte o lo yogurt interi e preferire le loro versioni scremate.

