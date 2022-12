Chi ha perso l’interesse del 3% sul libretto di risparmio postale può rifarsi col nuovo tasso a 6 mesi

L’offerta Supersmart è la marcia in più per i titolari di libretto Smart per vincolare la liquidità senza spostarla dal libretto. In tal modo si ottiene a scadenza un interesse decisamente maggiore rispetto alle somme libere e non accantonate. Scopriamo i dettagli dell’ultima promo appena lanciata sul mercato

Martedì 20 è terminata l’offerta Supersmart Premium 270 giorni con interesse annuo lordo a scadenza del 3%. È stata una bella occasione per mettere i soldi a fruttare per lo spazio di soli 9 mesi. Tuttavia, oltre al vincolo a 270 giorni l’offerta era riservata solo a chi apportava nuova liquidità durante il periodo della promozione.

Poi c’era l’offerta Supersmart 360 giorni con tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50% e nessun obbligo di apporto di nuova liquidità.

Da ieri mercoledì 21 l’emittente (CDP) ha ridisegnato l’offerta per i titolari di libretto Smart. Vediamo le novità, anticipando che chi ha perso l’interesse del 3% sul libretto di risparmio postale ha l’occasione di rifarsi con la nuova promo.

Le caratteristiche salienti

L’offerta Supersmart è prevista a beneficio dei titolari di libretto postale Smart e consente di ottenere un maggiore rendimento sulle somme vincolate. Sulla giacenza libera, infatti, l’interesse base riconosciuto è dello 0,001% lordo.

Libretti e buoni fruttiferi fanno parte del c.d. risparmio postale, che com’è noto gode della garanzia dello Stato. Il libretto postale non prevede costi di attivazione, gestione e chiusura finale, tranne i consueti oneri fiscali. Si tratta della ritenuta fiscale sugli interessi attivi maturati (aliquota 26%) e dell’imposta di bollo di 34,20 euro se dovuta. Tutto dipende se la giacenza complessiva media annua del libretto eccede o no i 5mila euro.

La nuova offerta Supersmart

Riprendiamo ora la nuova offerta Supersmart 180 giorni attiva da mercoledì 21 dicembre. In pratica, l’emittente riconosce un tasso di interesse lordo annuo a scadenza dell’1,50%.

Facciamo 3 simulazioni con 3 importi diversi, 3.000, 15.000 e 50.000 euro. Quale sarebbe il rendimento a scadenza, cioè se l’accantonamento venisse portato a termine?

Per scoprirlo sfruttiamo lo stesso simulatore presente sul portale di Poste alla pagina dedicata all’offerta. Basta inserire l’importo in questione (deve essere superiore a 1.000 euro e multiplo di 50 euro) e il sistema dà il risultato. Gli interessi netti determinati tengono conto dell’aliquota fiscale e sono al netto dell’imposta di bollo.

Accantonando 3mila euro a 180 giorni, gli interessi netti ammontano a 16,42 euro. Salgono a 82,11 euro nel caso di 15mila e a 273,70 euro vincolando 50.000 euro a 180 giorni.

Nuova occasione e nuovo interesse per chi ha perso l’interesse del 3% sul libretto di risparmio postale

L’offerta è attivabile sia online (per i clienti abilitati all’operatività in remoto) o presso l’ufficio postale.

Ancora, le condizioni contrattuali prevedono piena facoltà di disattivare in anticipo l’intero importo di ogni singolo accantonamento all’offerta. Sulle somme oggetto di disinvestimento si applica l’interesse del tasso base vigente al momento dell’attivazione del singolo accantonamento.