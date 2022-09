In Italia tra i tributi regionali spicca il bollo auto. Che è una tassa di possesso del veicolo al pari, giusto per rendere l’idea, di chi a casa possiede il televisore. E paga il canone RAI. Così come, al pari del cosiddetto abbonamento TV, pure il bollo dell’auto è un tributo che, se non versato, porta poi pure alla notifica di una cartella esattoriale.

Al riguardo ricordiamo che quando scade, il bollo auto si versa sempre entro e non oltre la fine del mese successivo. Per evitare poi di dover pagare di più. Con l’applicazione delle sanzioni. Pur tuttavia, proprio come per il canone RAI, pure per il bollo auto ci sono dei casi di esenzione. Ovverosia il bollo auto non si paga ai sensi di Legge.

Cosa che succede, per esempio, per i titolari di Legge 104. Così come sempre sul bollo auto, di regione in regione, possono essere previste altre esenzioni o comunque delle riduzioni, rispetto all’importo standard da pagare, anche in ragione del tipo di veicolo posseduto. Ricordando che, essendo proprio una tassa di possesso, il bollo auto annualmente si paga pure quando, anche per tutti i 12 mesi, il veicolo è rimasto fermo in garage. Così come il canone RAI si paga anche se in TV non si seguono mai i canali della televisione di Stato.

Chi ha diritto a non pagare il bollo auto tra esenzione e riduzione dell’importo

Nel dettaglio, sulle riduzioni e sulle esenzioni, per il pagamento del bollo auto, a far fede è sempre il sito Internet della propria regione. Dove sono tra l’altro consultabili tutti i provvedimenti che sono collegati proprio alla tassa di possesso.

Detto questo, in linea generale le regioni italiane, su chi ha diritto a non pagare il bollo auto, non fanno pagare la tassa di possesso sulle auto elettriche. Così come possono esserci esenzioni, o comunque delle riduzioni, sul bollo auto ibride.

Scontato di due mensilità, ecco in quale regione italiana

In più, in alcune regioni italiane la riduzione dell’importo per il bollo auto scatta semplicemente in base alla modalità di pagamento scelta. Per esempio, nella regione Lombardia chi sceglie la domiciliazione bancaria, per il pagamento del bollo auto, attualmente può avvantaggiarsi di uno sconto. Che è pari al 15%. E che corrisponde, rispetto all’importo standard, ad uno sconto del bollo auto che è pari a ben due mensilità. Rispetto invece, per esempio, al pagamento del bollo auto effettuato sotto casa in tabaccheria.

